İlçe başkanının ismi söylenmedi, ortalık karıştı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin spor salonunda, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İSMİ SÖYLENMEYİNCE BAŞKANIN YAKINLARI ÇILDIRDI

Etkinliğin sunuculuğunu yapan lise müdürü Ahmet Karademir, açılışta salondaki protokol üyelerinin isimlerini anons etti. Karademir, protokolden Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un ismini söylemedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu nedenle program sonunda, Başkan Özyavuz'un yakınları ile okul müdürü Karademir arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Karademir, başkanın yakınları tarafından dövüldü.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE DAYAK YEDİ

Bu sırada kavgayı görerek, engel olmak için araya giren Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu da grupta bulunanlar tarafından dövüldü. Salonda bulunanların araya girmesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Karademir ile Demiroğlu, sağlık görevlilerince ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Burada ilk müdahaleleri yapılan Karademir ile Demiroğlu, daha sonra Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Karademir ile Kenan Demiroğlu'nun, saldırganlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.