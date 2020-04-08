Fahrettin Altun: İş birliği ve dayanışma kazanacak

İletişim Başkanlığı, "Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" başlıklı video konferans düzenledi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye olarak dünyaya barışın, iş birliğinin, dayanışmanın hakim olmasını arzu edip, bunun için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Altun, "Küresel salgın döneminde, devletler arası ilişkiler kuralsızlaşma eğilimi gösterirken bile, kendi vatandaşlarımızı korumaya gayret ederken ihtiyaç sahibi ülkelere sırtımızı dönmememiz bu durumun en somut göstergesidir." dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ BUGÜNLERDE DAHİ SÜRECEK"

Terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin bir değerlendirme yapan Altun, "Bugün, PKK'nın Diyarbakır'da katlettiği sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. PKK terör örgütü, bugünlerde dahi ne kadar kalleş olduğunu, olabildiğini göstermiştir. Elbette, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu cani örgüte bu yaptığını bırakmayacaktır. Terörle mücadelemiz bugünlerde dahi sürmektedir, sürecektir." dedi.

"VATANDAŞIN TEDBİRLERİ ALMASI GEREKİYOR"

Sonrasında sözü koronavirüsle mücadeleye getiren Altun, virüsün yayılmasını yavaşlatma ve tamamen durdurma noktasında bireylerin sorumluluğu üzerinde durduklarını söyledi.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmasalar bile her vatandaşın salgınla mücadele önlemlerini içselleştirerek, öncelikle aile bireyleri ve sevdiklerini koruma sorumluluğuyla gereken tedbirleri almalarını beklediklerini vurgulayan Altun, "Milletimiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu fedakarlığı yaparak, bu zorlu süreçten bir an önce çıkmamız için gayret sarf ediyor." dedi.

Fahrettin Altun, dünyada koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısının 1,5 milyona, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 100 bine doğru hızla seyrettiğini bildirdi.

KORONAVİRÜSTE GENEL DURUM

Türkiye'nin de maalesef tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bu sorunlardan azade olmadığını belirten Altun, "Bugüne kadar virüs enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar gösteren toplam 222 bin 868 kişi test edilmiş, bunların 34 bin 109'unda virüs tespit edilmiştir. 725 vatandaşımız ise virüs enfeksiyonu neticesinde hayatlarını kaybetmiştir. İyileşen hastalarımızın sayısının dün akşam itibarıyla 1600'e yaklaşması, bu süreçte tek tesellimizdir. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabr-ı cemil, hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda koronavirüs hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızı yeniden sağlıklarına kavuşturmak için gece-gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle şükranlarımı ifade ediyorum." dedi.

'TÜRKİYE'DE ÖLÜM ORANLARI ASGARİ DÜZEYDE'

Güçlü sağlık sistemlerine sahip ülkelerin, vaka sayıları yüksek olsa bile, hastalara iyi bakarak hastalık sebebiyle ölüm oranını asgari düzeyde tutabildiğini kaydeden Altun, "Bu itibarla, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlık döneminden itibaren sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerimize yapılan yatırımların, Türkiye'yi bugün karşı karşıya kaldığımız tehditlere en iyi biçimde hazırladığını söylemek mümkündür." ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA MI KAZANACAK GÖRECEĞİZ"

İletişim Başkanı Altun, dünyanın tarihi bir eşikten geçtiğini ifade ederek, "Koronavirüs sonrası dönemde rekabet ve çatışmanın mı, yoksa iş birliği ve dayanışmanın mı ağırlık kazanacağı Türkiye gibi dünyaya siyasi, ekonomik ve kültürel entegrasyonunu tamamlamış, bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne her fırsatta katkı sunan ülkeleri yakından ilgilendiriyor. Aynı şekilde tek kutuplu uluslararası düzenin sürdürülebilir olup olmadığı ile açık ve kurallara dayalı ticaret rejiminin ayakta tutulup tutulamayacağı gibi sorular yine karşımızda cevap bekleyen sorulardır. " dedi.

Fahrettin Altun: İş birliği ve dayanışma kazanacak VİDEO

BAĞIŞ KAMPANYASI 1.5 MİLYARA YAKLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının son durumunu da aktaran Altun, "7 Nisan itibarıyla 1 milyar 415 milyon 329 bin 488 lira yatırılmış, ayrıca 46 milyon 6 bin 830 liralık SMS katkısı gerçekleştirilmiştir. Burada toplanan bağışlarla yaklaşık 2,3 milyon aileye destek olunacak, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır." dedi.