İletişim Başkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına kamu spotu

İletişim Başkanlığı, koronavirüse karşı özverili bir çaba ortaya koyan sağlık personelinin çalışmaları hakkında hazırladığı kamu spotunu resmi Twitter hesabından paylaştı.

"Güneş batıyor diye düşme umutsuzluğun karanlığına. Duyma umutsuzluğun sesini en sevdiklerin uzağında olsa da" sözleriyle başlayan videoda, şu ifadeler yer alıyor:

"DÜŞME UMUTSUZLUĞUN KARANLIĞINA"

"İnsan bir kuş gibidir korku ve ümittir kanatları. Sen kanatlanma umutsuzluk ülkesinin semalarına. Sen küsme ümit kanadı kırıldı diye mavi göklere. Düşme karamsarlığın kuyusuna. Sen yalnız değilsin. Senin beyaz önlüklü kahramanların var. Onlar öyle kahramanlar ki umutsuzluk semasına bir güneş gibi doğarlar.

"ÜMİT ÜLKESİNİN İNSANISIN SEN"

Fedakarlıktır, sevgidir, adanmışlıktır o kahramanların adı. Ümitsizliklerden sonra nice ümitler, karanlıklardan sonra nice güneşler vardır. Sana bir çağrı var ümit ülkesinin kahramanlarından. Unutma ümit ülkesinin insanısın sen. Senin beyaz önlüklü kahramanların var."

Video, sağlık çalışanlarının görüntüleri ve "Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla" ifadesiyle son buluyor.

İletişim Başkanlığından sağlık çalışanları için kamu spotu VİDEO