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Ilgaz Dağı'nda sürücülerin kar ile imtihanı

Önemli kış turizm merkezlerinden olan Ilgaz Dağı’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İHA | 01.12.2019 - 18:21..
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Kastamonu’da ve Ilgaz Dağı’nda gündüz saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıran kar yağışı, yola hazırlıksız çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.

Ilgaz Dağı Milli Parkında ve kayak pistlerinde kar kalınlığı giderek yükselirken, kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 8 santimetreyi geçti. Hava sıcaklığı ise eksi derecelere kadar düştü.

Kar yağışı sonrası Kastamonu-Çankırı-Ankara karayolunun Ilgaz Dağı’nda ve Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Yaralıgöz Mevkisinde ulaşım güçleşti. Ulaşımı açık tutabilmek için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollardaki önlemlerini arttırdı.

Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da kumlama ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı araç sürücüleri, araçlarını zincir takarak ilerlemeye çalışırken, zincir takamayan sürücüler de araçlarını terk ederek, yolda bıraktı. Özellikle Kastamonu’nun çevre yolundan ve Ilgaz Dağı’ndan geçmeye çalışan tırlar, yolda kaldı.

YARDIM BEKLEDİLER

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarına rağmen kar yağışını dikkate almayan sürücüler, kar engeline takılarak, saatlerce yardım gelmesini bekledi. Bazı araçlarda, kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine mazot bırakan tanker şoförü Efendi Satılmış, “1-2 saat önce kar yoktu, ama birden kar bastırdı. Aracın boş olması nedeniyle çıkamadık burada kaldık. Kar aniden bastırınca buralarda kaldık. Yol kapandı, büyük araçlar çıkamaz hale geldi. Ufak araçlar biraz gidebiliyor yolda. Bizim aracımızda boş olduğu için biz gidemedik. Bu yüzden Karayollarını aradık, yardım istedik. Ekiplerin gelmesini bekliyoruz şuanda. Taşköprü ilçesine mazot bıraktık, buradan da Kırıkkale’ye dönüş yapıyorduk. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli bize yasak olduğu için burayı kullanıyoruz. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle burada da kaldık. Bu kadar kar yağmasını beklemiyorduk açıkçası. İnce ince yağmur yağıyordu ama zirveye doğru yaklaşınca kar aniden bastırdı” dedi.

Sürücülerin kar ile imtihanı -1

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