İlişki için anlaştığı travestiyi bıçakladı, serbest kaldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi yaşayan 75 yaşındaki Rafet Ö., sokakta bulduğu kartvizitin üzerindeki numarayı aradı.

Rafet Ö., kendisini 'Okşan' olarak tanıtan kişi ile para karşılığı ilişki için anlaştı.

TRAVESTİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE EVDEN ÇIKMAK İSTEDİ

Verilen adrese giden Rafet Ö., adını 'Okşan' olarak bildiği Sima Ç.'nin travesti olduğunu öğrenince, evden çıkmak istedi. Ancak travesti Sima Ç., Rafet Ö.'nün cep telefonunu gasbetti.

ADAM BIÇAKLA, TRAVESTİ SOPAYLA SALDIRDI

Çıkan tartışmada Rafet Ö., üzerinde taşıdığı bıçak ile Sima Ç.'yi, kolundan bıçakladı. Sima Ç. de sopayla Rafet Ö.'nün başına vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da bir travesti bıçaklandı İZLE

Polis ekipleri, Sima Ç. ile Rafet Ö.'yü ilk tedavilerinin ardından gözaltına aldı.

"SPOR YAPTIĞI İÇİN OMUZLARININ GENİŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Travesti Sima Ç. ifadesinde fuhuş yaptığı iddialarını yalanladı. Rafet Ö. ise ''Telefonla aradığım da trans birey olduğunu söylemedi. Verdiği adrese gittiğim zaman fiziğinden dolayı şüphelendim. Sorduğum da 'Spor yaptığım için omuzlarım geniş' diyerek, tepki verdi. Daha sonra kadın olmadığını anladım ve evden çıkmak istedim. Telefonumu gasbetti, ben de yanımda bulunan bıçağı savurdum.'' dedi.

Sima Ç. ve Rafet Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.