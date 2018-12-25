İlk apartman semti: Kadıköy Yeldeğirmeni

İstanbul’un ilk apartman semti ve Kadıköy’ün en eski tarihi bölgesi; Yeldeğirmeni. Atölyelerin, sanat evlerinin, renklenmiş duvarların arasından geçerek, tarih kokusunu içinize kadar hissettiğiniz Yeldeğirmeni’nde, heybeti ve mimarisiyle dikkat çeken Valpreda Apartmanı’nı mutlaka görmüşsünüzdür. Önünden geçerken kafamızı kaldırıp bakmadığımız binaların birçoğunun hikayesi var aslında. “İtalyan Apartmanı” olarak bilinen “Valpreda Apartmanı” da bu yapılardan biri. Velpreda heybetiyle, mimarisiyle Yeldeğirmeni’nin göz bebeği. Dairelerdeki tavan yüksekliği 4.5 metreyi buluyor.

HAYDARPAŞA’NIN İTALYAN MÜHENDİSLERİ KALIYORDU

Haydarpaşa Garı'nı inşa etmeye gelen İtalyan mühendislerin, kendilerine yaşam mekanı yaptığı binaydı burası. Yığma bina, raylı sistemle inşa edilmişti. Hatta o zamanlar askeriye de düşünülerek, apartmanın altından Haydarpaşa'ya kadar bir tünel yapılıyor. Ama şimdi dehliz kapalı. İtalyan mühendislerden sonra TCDD'ye geçen binayı, daha sonra iki kardeş satın alıyor, böylece burası halka açılıyor.

I.ABDÜLHAMİD’İN YAPTIRDIĞI YEL DEĞİRMENLERİ

Anlatıma şöyle başlayalım; Yeldeğirmeni, Kadıköy sınırları içinde bulunuyor ve belki de her gün, önünden geçerken kafayı kaldırıp bakmadığımız birçok mistik yapıyı barındırıyor. Semtin ismi, sarayın ve halkın un ihtiyacını karşılamak için I. Abdülhamid tarafından yaptırılan 4 adet yel değirmeninden geliyor. Bu yel değirmenlerinin hiçbiri şu an orada değil.

HAYDARPAŞA’YA UZANAN TÜNEL

Bu semtin ilk yapısı Valpreda Apartmanı, 1909 yılında Levi Kehribarcı tarafından yaptırılıyor. Binada, Haydarpaşa Garı‘nın yapımında çalışan İtalyan mühendis ve işçiler kalıyor başta. Bu yüzden, yapı günümüzde İtalyan Apartmanı olarak biliniyor. Çatısından sağlam bir boğaz manzarası izleyebileceğiniz, Kadıköy’ün en güzel yapısı. İlginç olan kısım ise şu; rivayete göre, binanın temelinden Haydarpaşa Garı’na uzanan gizli bir tünel var. Tünelin askerleri düşünülerek yapılmış olduğu söyleniyor.

DIŞ CEPHESİ VE YÜKSEK TAVANI

Valpreda Apartmanı, muazzam süslemeleri ve yüksek tavanıyla dikkat çekiyor. Bu tip eski apartmanlar genellikle yığma taş ve tuğla oluyor, çoğunlukla da Art Nouveau (19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olmuş bir sanat akımı) süslemelerle donatılmış durumda.

Semtte yer alan birçok benzer yapı, ranta kurban gidip yıkıldı. Valpreda Apartmanı bu anlamda kendini kurtarmış durumda ancak o da uzun zamandır herhangi bir restorasyon işlemi görmediği için, oldukça bakımsız halde.

İLK TÜRK APARTMANI DA YELDEĞİRMENİ'NDE

Mütareke ve Cumhuriyet'in ilk yıllarının tanınmış simalarından Doktor Celal Muhtar'ın; Taşlı Bayır ve İskele sokaklarının kesiştiği köşede yer alan Taşlı Bayır sokak No:16'daki, 6 katlı apartmanı da o yıllarda yapılmıştı. Semtin ilk ve tek Türk apartmanıydı. Doktor Celalettin Muhtar Özden, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane baş katibiydi. Mustafa Kemal Atatürk’ün doktorlarından, Profesör Dr. Akil Muhtar Özden’in ağabeyiydi.

2009 yılında 'Melekler Korusun' adlı gençlik dizisi, bu apartmanın 9 numaralı dairesinde çekilmişti. Bakımsız durumdaki bina, apartman olarak işlevini sürdürmeye devam ediyor. Yeldeğirmeni’nde hâlâ, irili ufaklı birçok tarihi esere rastlamanız mümkün.

