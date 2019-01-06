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İlk defa yayınlanan kitap başlığı sayısı arttı

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, ilk defa yayınlanan kitap başlığı sayısını gösteren sayılarında, artış görüldüğünü söyledi.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 11:12..
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Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Çukurova 12. Kitap Fuarı’nın açılış gününde yaptığı konuşmasında kitap üretiminde, geçtiğimiz yıllara kıyasla yaşanan artışın düştüğünü dile getirdi.

BANDROL SAYISINDA DÜŞÜŞ

Kocatürk, YAYFED (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) verilerine göre 2015’ten 2016’ya %5,23’lük bir artış gösteren toplam bandrol sayısının, 2016’dan 2017’ye gelindiğinde sadece %0,89 arttığına, %1’e dahi ulaşamadığına dikkat çekti.

İlk defa yayınlanan kitap başlığı sayısı arttı

KİTAP SAYISINDA ÜRETİM

Kocatürk, 2018 yılının ilk 11 ayında üretilen kitap sayısına bakıldığında üretimin yerinde saydığını belirtti.

Kocatürk, 2017 yılında üretilen 60.335 yeni başlık adedinin ise 2018 yılında 67.135’e yükselerek genel toplamda %11,27’lik bir artış gösterdiğini de sözlerine ekledi.

İlk defa yayınlanan kitap başlığı sayısı arttı

KAĞITTA YERLİ ÜRETİM ÇAĞRISI

Kâğıt, boya ve tutkal gibi ithal girdilerde yaşanan yükselişin, yayıncıların maliyetlerini %80 arttırdığını kaydeden Kenan Kocatürk, Türkiye'de yaşanan döviz dalgalanmaları nedeniyle ithalata dayalı kitap kâğıdındaki fiyat artışlarının, uzun vadede yerli kâğıt üretimine geçmeyi elzem hale getirdiğini belirtti.

İlk defa yayınlanan kitap başlığı sayısı arttı

SEKTÖR İTHALATA BAĞIMLI KALMASIN TALEBİ

Kâğıt ithalatının 2017 yılında 3 milyar dolara yaklaştığını aktaran Kocatürk; kağıtta yerli üretim için seferberlik yapılması, yerli üreticilerin desteklenmesi ve sektörün ithalata bağımlı olmaktan kurtarılması gerektiğini dile getirdi.

"OKUMA KÜLTÜRÜ SEBERBERLİĞİ BAŞALATILMALI"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde okuma kültürü, kitap, kitaplık ve okul kütüphaneleriyle ilgili bir içerik bulunmamasından duydukları üzüntüyü dile getiren Kenan Kocatürk, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, ülkemizin büyük şirketleri, yazar ve yayıncılarının elbirliğiyle bir okuma kültürünü geliştirme seferberliği başlatma çağrısını yeniden dile getirdi.

İlk defa yayınlanan kitap başlığı sayısı arttı

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