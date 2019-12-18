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Dünyanın ilk elektrikli ticari deniz uçağı havalandı

Tamamı elektrikli ticari deniz uçağı, ilk kez havalandıktan sonra başarıyla suya indi.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 13:26..
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Dünyanın tamamen elektrikli ilk hava yolu taşımacılığını oluşturmak için bir araya gelen Harbour Air ile mühendislik firması MagniX, tamamı elektrikli ilk deniz uçağını hayata geçirdi.

İlk elektrikli ticari deniz uçağı, Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Harbour Air Seaplane uçuş terminalinden başarı bir şekilde havalanarak test uçuşu gerçekleştirdi. Test sırasında 750 beygir gücündeki elektrikli motor kullanıldı.

Uçağın pilot koltuğunda ise Harbour Air şirketinin kurucusu Greg McDougall vardı.

deniz uçağoı

6 YOLCU TAŞIYABİLİYOR

İlk defa geçtiğimiz haziran ayında Paris Air Show'da tanıtılan elektrikli deniz uçağı, 6 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Söz konusu uçuşun ardından açıklamalar yapan Greg McDougall, şu ifadelere yer verdi:

''Dünyanın ilk tamamen elektrikli ticari uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Ancak bu uçak iki kişilik bir kişisel uçak değil, tam aksine kargoları ve insanları taşımak için geliştirilmiş çok önemli bir uçak. Şu anda havacılık sektöründeki elektrikli uçak çağının başlaması gerektiğini bir kez daha gösterdik.''

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İki şirket; bir sonraki adım olarak uçağı daha da geliştirerek gerekli sertifika ve onayları almak için çalışacak. Sertifikalandırma ve onay işlemleri tamamlandıktan sonra ise uçuş filosuna yeni uçaklar eklenmeye devam edecek. Ancak ekip, sertifika ve onay sürecinin 2021 yılına kadar süreceğini söylüyor.

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Dünyanın ilk elektrikli ticari deniz uçağı havalandı

Dünyanın ilk elektrikli ticari deniz uçağı havalandı

Dünyanın ilk elektrikli ticari deniz uçağı havalandı

Dünyanın ilk elektrikli ticari deniz uçağı havalandı

Dünyanın ilk elektrikli ticari deniz uçağı havalandıDünyanın ilk elektrikli ticari deniz uçağı havalandı

Dünyanın ilk elektrikli ticari deniz uçağı havalandıDünyanın ilk elektrikli ticari deniz uçağı havalandı

Dünyanın ilk elektrikli ticari deniz uçağı havalandı

Dünyanın ilk elektrikli ticari deniz uçağı havalandıDünyanın ilk elektrikli ticari deniz uçağı havalandı

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