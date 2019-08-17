İlk Hac kafilesi kutsal topraklardan döndü

Hac ibadetini yerine getirmek üzere haftalar önce kutsal topraklara giden 80 bin Türk hacı adayı, Hac ibadetini tamamladıktan sonra yurda dönmeye başladı.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki ilk Hacı kafilesi, öğlen saatlerinde İstanbul’a ulaştı. Türk Hava Yolları’nın Cidde’den kalkan uçağıyla saat 13.30’da İstanbul Havalimanı’na inen Hacılar, burada aile ve yakınları tarafından karşılandı.

AİLELERLE BULUŞMADA SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Hacılar havalimanının yolcu karşılama bölümünde uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi. Dini görevlerini tamamlayarak yurda dönen Hacıların aileleriyle buluştukları anlarda ise zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Bazıları ise o anlarda sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Kutsal topraklardan dönen Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdikleri görüldü.

“ŞU AN BAMBAŞKA DUYGULAR İÇERİSİNDEYİM”

Heyecanlı olduğunu söyleyerek duygularını dile getiren Murat Demir, “İnanın ki şuan bambaşka duygular içerisindeyim. Şuan çok heyecanlıyım. Herkese tavsiye ediyorum. Rabbim herkese nasip etsin. Biz 42 gün kaldık ve doya doya yaşadık. 8 sene bekledikten sonra hacca gitmeye hak kazandım.” diye konuştu.

“11 YIL BEKLEDİĞİMİZE DEĞDİ”

11 yıl süren bekleyişin ardından hacca gitmeye hak kazandığını belirten Fatmagül Diril ise, “Çok mutlu ve sevinçliyiz, anlatılacak gibi değil o kadar güzel geçti. 11 sene bekledik. Beklediğimize değdi.” değerlendirmesinde bulundu.

“BU DUYGULARI ANLATMAKLA TARİF EDEMEYİZ”

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kutsal topraklardan dönen ilk hac kafilesinde yer alan yolculardan biri olan Kadriye Enser, “Çok mutluyuz. Yurdumuza da döndük çok seviniyoruz, inşallah çocuklarımıza da kavuşacağız. Bu duyguları anlatmakla tarif edemeyiz. Gidemeyenler de gidip görsünler.” dedi.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Türk hacıların dönüşü önümüzdeki günlerde de sürecek.



