İlk kara delik fotoğrafının adı belli oldu

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012 yılında kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Avrupa Birliği (AB) destekli ’Event Horizon Teleskobu’ndan (EHT) elde edilen ilk kara delik fotoğrafını, 10 Nisan’da yayınlamıştı. Kara deliğin isim babası ise Hawaii-Hilo Üniversitesi Profesörü Larry Kimura oldu.

"DERİN, SÜSLÜ KARANLIK OLUŞUM"

Merakla beklenen ilk fotoğrafa, Powehi adı verildi. Powehi, Hawaii dilinde “Derin, süslü karanlık oluşum" anlamına geliyor.

Powehi sözcüğü, Hawaii’de 18’nci yüzyıldan beri söylenen ve yaratılış hikayesini anlatan Kumulipo adlı bir ilahideki "Po" ve "Wehi" sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Po, "Sonsuz yaratımdaki derin karanlık kaynak", Wehi de "süslenmiş, bezenmiş" anlamına geliyor.

Projede görev alan gökbilimciler, kullanılan teleskoplardan ikisinin Hawaii’de olması nedeniyle, kara deliğe Hawaii dilinde bir ismin verilmesini uygun gördü.