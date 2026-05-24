İlk kez anne olma yaşı ortalama 27,5’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 Doğum İstatistikleri, Türkiye’de annelik yaşının yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu. Verilere göre ilk kez doğum yapan annelerin ortalama yaşı 27,5 oldu.

TÜİK verilerine göre, doğumunu 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken bu rakam 2025 yılında 29,4’e yükseldi.

Böylece son yıllarda kadınların daha ileri yaşlarda anne olmayı tercih ettiği görüldü.

24 YILDA İLK DOĞUM YAŞI 2 YIL ARTTI

2014’te 25,5 olan ilk doğum yaşı ortalaması, 2025 yılında 27,5’e çıktı.

İLK DOĞUM YAŞI EN YÜKSEK İL ARTVİN

İllere göre incelendiğinde, ilk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,0 yaş ile Artvin oldu. Artvin’i 28,9 yaş ile İstanbul ve Tunceli takip etti. Rize, Trabzon ve İzmir’de ise ilk doğum yaşı ortalaması 28,7 olarak kaydedildi.

EN DÜŞÜK YAŞ ŞANLIURFA’DA

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 24,4 yaş ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’nın ardından 24,7 yaş ile Ağrı, 24,9 yaş ile Muş sıralandı.

Uzmanlar, eğitim süresinin uzaması, kariyer planlaması ve ekonomik koşulların, ilk doğum yaşının yükselmesinde etkili olduğuna dikkat çekiyor.