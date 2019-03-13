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İlk ve ortaöğretim için Bursluluk Sınavı kılavuzu erişimde

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu yayınlandı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 12:03..
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları, 22 Mart'a kadar alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu'nu internet sitesinden yayınladı.

SON BAŞVURU 22 MART

Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 2 Haziran'da yapılacak. Sınav başvuruları 22 Mart'a kadar sürecek.

Başvuru işlemleri, https://www.meb.gov.tr, https://odsgm.meb.gov.tr veya  https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

İlk ve ortaöğretim için Bursluluk Sınavı kılavuzu erişimde

AİLE GELİRİ DİKKATE ALINACAK

Başvurularda, öğrencinin ailelerin 2018'de elde ettiği tüm gelirleri, mevzuatta belirlenen usul ve esaslarla dikkate alınacak.

Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri hesaplanan rakamı geçen öğrencilerin başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecek.

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