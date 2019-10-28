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İlk yerli otomobil Devrim 58 yaşında

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'i, sergilendiği müzede görmek için 20 ayda yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti.

AA | 28.10.2019 - 15:50..
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İlk yerli otomobil Devrim 58 yaşında

1961 yılında Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen ilk yerli otomobil Devrim, 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımının ardından konulduğu Eskişehir'deki yeni müzesinde yoğun ilgi görüyor.

DEVRİM YERLİ - YABANCI TURİSTİN İLGİ ODAĞI

Otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, imalat aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, aracın kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demir yollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görsellerinin de bulunduğu müzede, 58 yaşındaki Devrim, hem Eskişehirlilerin hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

İlk yerli otomobil Devrim 58 yaşında

YERLİ OTOMOBİL HİKAYESİ CUMHURİYET'İN 38'İNCİ YILINDA BAŞLADI

O dönem adı Eskişehir Demiryolu Fabrikaları olan TÜLOMSAŞ'ta, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen 4 otomobil, yapımının 29 Ekim 1961'de tamamlanmasının ardından trenle Ankara'ya götürüldü.

TAMAMEN YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLDİ

Demir yolu kanunları gereğince deposuna az akaryakıt konulan bu araçlardan biri, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada yakıtı bitince durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen ve Devrim adı verilen otomobil, bir süre fabrika içinde kullanıldı. TÜLOMSAŞ'ta sergilenen "0002" şasi ve "0002" motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli imkanlarla 4,5 ayda üretildi. Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor.

İlk yerli otomobil Devrim 58 yaşında

İlk yerli otomobil Devrim 58 yaşında VİDEO

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE BENZİN KONULMUYOR

Bin 250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobil aküsü sökülü halde bulunuyor. Fabrikada, otomobilin üretildiği imalathane ve depolarda araştırma yapılınca Devrim'in yapımı sırasında kullanılan çeşitli parça ve materyaller de bulundu. Bu materyallerle zenginleştirilen ve 3 Mart 2018'de açılan müze, ziyaretçilerin yoğun ilgisi göz önüne alınarak TÜLOMSAŞ tesislerinin farklı bir bölgesinde kuruldu.

İlk yerli otomobil Devrim 58 yaşında

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