İlk zamanda yolculuk: Zaman Makinesi

Herbert George Wells, neredeyse edebiyatın her dalında yazsa da, özellikle Dünyaların Savaşı, Dr. Moreau’nun Adası, Görünmez Adam, Zaman Makinesi gibi bilim kurgu türünde verdiği eserlerle tanınıyor. Hatta bilim kurgunun öncülerinden kabul ediliyor. Bu konudaki ilham kaynağı ise, Jules Verne.

Burada H. G. Wells’in Atatürk’ün Nutuk eseri ile olan bağından da bahsetmeli. Wells, 1920’de, “Outline of History” adını verdiği dönemin en önemli insanlık tarihi kitaplarından birini yazdı. Atatürk, bu kitabı inceledi ve Wells’in “Kalıcı dünya barışı için uluslararası hükümet” görüşüne Nutuk’ta yer verdi.

O kısım şöyleydi:

"Millete şunu da hatırlattım ki, kendimizi dünyaya egemen sanmak aymazlığı, artık sürmemelidir. Gerçek konumumuzu, dünyanın durumunu tanımamaktaki aymazlıkla, aymazlara uymakla milletimizi sürüklediğimiz yıkıntılar yetişir. Bile bile aynı acıklı durumu sürdüremeyiz.

Efendiler, İngiliz tarihçilerinden Wells, iki sene evvel yayımlanan, bir tarih yazdı. Yapıtının son sahifeleri "Dünya tarihinin gelecekteki evresi" başlığı altında birtakım düşünceler içeriyor. Bu düşüncelerde güdülen konu; "Federal bir dünya devleti"dir. Wells, bu bölümde, birleşik bir dünya devletinin nasıl kurulabileceği ve böyle bir devletin önemli ayırıcı niteliklerinin neler olacağı üzerindeki düşüncelerini ortaya atıyor ve adaletin ve tek bir kanunun egemenliği altında dünyamızın alacağı durumu canlandırmaya çalışıyor. Wells, "Bütün egemenlikler, tek bir egemenlik içinde eritilmezse, milliyetlerin üstünde bir güç yaratılmazsa dünya yok olacaktır" diyor ve "Gerçek devlet, çağdaş hayat koşullarının bir zorunluk haline getirdiği dünya birleşik devletlerinden başka bir şey olamaz… Kuşku yoktur ki insanlar, kendi ortaya çıkardıkları şeyler altında ezilmek istemezlerse er geç birleşmek zorunda kalacaklardır”, diyor".

ZAMAN MAKİNESİ

H. G. Wells’in Zaman Makinesi eseri ilk kez 1895’te yayımlandı. Kitapta, Victoria döneminde yaşayan bir bilimci, zaman makinesi icat eder. Bindiğinde ise, kendini bir anda 802.701 yılında bulur. İlk hisleri bütün dertlerinin sona erdiği, cefanın yerini güzelliğe, barışa bıraktığı yönündedir. Ancak bu konuda yanıldığını anlaması çok uzun sürmez…

Burada Eloi adlı insan türüyle tanışır. Soyları kadim zamanların yüce kültürüne dayanan bu tür, adeta güzellik abideleridir. Ancak çok güçsüzdürler ve karanlığa karşı korkularında bir çocuktan farksızdırlar. Korkularında ise haksız değillerdir. Yerin altında bir başka, bambaşka bir insan türü barınmaktadır: Morloklar. Öylesine tekinsizdirler ki, kötülük için hep pusudadırlar.

Bu arada kahramanımız zaman yolcusu da makinesini kaybeder. Onu araması gereken tek yer de Morloklar’ın o uğursuz yeraltı tünelleridir…

Wells’in çarpıcı anlatımıyla o tünellerde gezinmeye hazırlanın…

Zaman Makinesi

H. G. Wells

Çev.: Gökçe Müderrisoğlu Aktaş

İndigo Kitap

S.: 128

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Damla Karakuş

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