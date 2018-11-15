İlker Başbuğ'a göre İmam Hatipler çağdaş değil

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, son yıllarda imam hatip liselerinin artışına dikkat çekerken “İmam Hatip Liselerinin sayısının artırılmasının nedenleri nedir? Bu artışa olan ihtiyaç nedir?” diye sordu.

"ATATÜRK YAŞASAYDI AYIKLARDI"

Başbuğ bugün Cumhuriyet’te kaleme aldığı yazıda ayrıca yaşadığı takdirde Atatürk'ün bu tarz okulları ayıklayacağına dikkat çekti:

"Eğer bugün, Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı yapacağı ilk iş hemen, eğitim/ öğretim müfredatı ve ders kitaplarında akıl ve bilimin dışında yer alan hususları tespit ettirip, bunların ayıklanmasını sağlamak olurdu.

"ÇAĞDAŞ UYGARLIK SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKILMASI ANCAK BU ŞEKİLDE OLUR"

Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkılması ancak, eğitim ve öğretimde aklın ve bilimin rehber alınması ile gerçekleştirilebilir."