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İlköğretim müfredatına yeni nesil ders önerisi

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, İletişim ve beden dili, zaman yönetimi, okuma ve konuşma becerisi gibi yeni nesil derslerin ilköğretim müfredatında yer almasına ilişkin bir dosya hazırladı.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 17:08..
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İlköğretim müfredatına yeni nesil ders önerisi

İletişim ve beden dili, zaman yönetimi, okuma ve konuşma becerisi gibi yeni nesil derslerin ilköğretim müfredatında yer almasına ilişkin bir dosya hazırlayan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, dosyayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a takdim edecek.

İlköğretim müfredatına yeni nesil ders önerisi

YENİ NESİL DERS

Eğitim sistemini, 30-40 yıl sonrasını düşünerek planlamak gerektiğini, bunun için öğrencilere yeni nesil dersler verilmesi gerektiğini vurgulayan Öztahtalı, "İletişim ve Beden Dili, Zaman Yönetimi, Problem Çözme ve Müzakere Teknikleri, Yaratıcı Yazarlık, Okuma ve Konuşma Becerisi, önemsediğimiz yeni nesil dersler arasında yer alıyor" diye konuştu.

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