İlköğretimde 1'inci sınıfların ay belirsizliği sürüyor

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 14 Haziran Cuma günü yaz tatiline başlayacak. Son sınıflar sınav telaşı yaşayacakken, birçok aile de çocuğunun okula başlamasının mutluluğunu paylaşacak. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da ilköğretim 1. sınıfların kaç yaşında okula başlayacakları konusunda karmaşa var.

BAKAN GEÇTİĞİMİZ AYLARDA '69 AY' DEDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevcut sistemde 66 aylık çocukların okula başlaması yönündeki kararın değişeceği sinyalini vermiş ve "69, 70, 71 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecektir. 66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir. Söz konusu düzenleme, 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanacak." demişti.

Buna göre önümüzdeki eğitim-öğretim yılında 69 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa başlamaları gerekiyor.

66 AYLIK ÇOCUKLARIN LİSTELERİ YOLLANDI

Ancak Bakanlık tarafından oluşturulan ve Milli Eğitim Müdürlükleri'ne yollanan listelerde ise 66 ay ve üstü çocuklar yer aldı. Veliler ise bu konuda kesin bir açıklama yaparak 66 aylık (5.5 yaş) mı yoksa 69 aylık (5.5 yaş üzeri) mı çocuklarının 1. sınıfa başlayacağı konusunda kesin bir açıklama yapılmasını bekliyor.