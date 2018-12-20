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İlkokulda en kalabalık sınıflar Kayseri'de

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK), Sayılarla Türkiye (Kayseri-Sivas-Yozgat) istatistiklerine göre, derslik başına düşen öğrenci sayısında, Kayseri ilk sırada yer aldı.

İHA | 20.12.2018 - 09:33..
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Sayılarla Türkiye istatistiklerine göre, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Kayseri, ilkokul’da yüzde 27 olan Türkiye ortalamasını aşarak, yüzde 28’lik bir görünüm seyretti.

YÜZDELİK DİLİMLERİ

İstatistiklere göre, Türkiye, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayıları açıklandı.

Türkiye’de; ilkokulda yüzde 27, ortaokulda yüzde 28 Kayseri’de ilkokulda yüzde 28, ortaokulda yüzde 26 Sivas’ta ilkokulda yüzde 20, ortaokulda yüzde 22 Yozgat’ta ilkokulda yüzde 15, ortaokulda yüzde 19.

İlkokulda en kalabalık sınıflar Kayseri'de

YOZGAT ÖĞRETMEN BAŞINA EN AZ ÖĞRENCİNİN DÜŞTÜĞÜ İL

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ise, her üç ile arasında en şanslı Yozgat ili oldu.

Yozgat’ta öğretmen başına düşen öğrenci sayısı; ilkokulda 14, ortaokulda ve lisede 12 iken; Sivas’ta ilkokulda 16, ortaokulda 13, lisede 12; Kayseri’de ilkokulda 18, ortaokulda 15, lisede 13 ve Türkiye’de Kayseri ile benzerlik gösterecek biçimde ilkokulda 18, ortaokulda 15, lisede 13 olarak görüldü.

İlkokulda en kalabalık sınıflar Kayseri'de

NET OKULLAŞMA ORANINDA SİVAS ÖNDE

Net okullaşma oranı istatistiklerinde ise, ilkokul ve ortaokulda Sivas’ın Türkiye ortalamasının da üzerinde olduğu görüldü.

Buna göre net okullaşma oranları ise, Türkiye’de; ilkokulda yüzde 94.9, ortaokulda yüzde 94.4, lisede 79.8; Kayseri’de ilkokulda yüzde 94.6, ortaokulda yüzde 95.8, lisede 85.2; Sivas’ta ilkokulda yüzde 95.0, ortaokulda yüzde 96.1, lisede 83.3; Yozgat’ta ilkokulda yüzde 90.5, ortaokulda yüzde 88.5, lisede 78.0.

İlkokulda en kalabalık sınıflar Kayseri'de

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