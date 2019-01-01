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İlkokullarda not sistemi kalkıyor

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, ilkokullarda, not yerine beceri temelli etkinlikler geçerli olacak.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 10:56..
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2023 Eğitim Vizyonu'nun detayları, zaman geçtikçe ortaya çıkmaya başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimi daha kaliteli hale getirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük önem verdiği 2023 Eğitim Vizyonu'unda, köklü kararlar alınıyor.

İLKOKULLARDA NOT KALKIYOR

Eğitim Vizyonu'nun içeriğinde dikkat çeken nokta ise ilkokullarda not sisteminin kaldırılacak olması. Not yerine, öğrencilerin davranışları ve bireysel yetenekleri gözönünde bulundurulacak.

İlkokullarda not sistemi kalkıyor

TEK TİP UYGULAMASINA SON

İkokulun; Türkçe, matematik ve kültür-sanat-spor ekseninde şekillenmesi için çalışmalar yürütülecek.

Öğretim programlarının, ülke sathında tek tip olarak uygulanmasından vazgeçilecek.

Nitelikli içeriklerin hazırlanması ve hazırlanmış olanlardan en kaliteli olanlarının seçilerek öğrencilere ulaştırılması, MEB’in, stratejik öncelik alanları arasında yer alacak.

İlkokullarda not sistemi kalkıyor

ÜSTÜN ZEKALILARA YENİ MEVZUAT

Yapılan çalışmalar arasında yer alan bir diğer başlık ise, özel yetenekli bireylerin eğitimine dair mevzuatın hayata geçirilecek olması.

'Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bilim ve Değerlendirme Kurulu’ oluşturulacak.

Özel yeteneklilerin eğitimi için lisansüstü düzeyde öğretmen eğitimi planlanacak. 5 yaş ve ilkokul düzeyinde, farklı ve farklılaştırılmış program modellerine fırsat tanınacak.

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