İlkokulundaki öğrenci sayısı 66 ilçeden fazla olan okul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulu’ndaki öğrenci sayısı 66 ilçe merkezinin nüfusundan fazla. İlkokulda 1 müdür ve 4 müdür yardımcısı görev yapıyor. Sınıflardaki ders mevcudu ise 50-52 dolayında.

SURİYELİLER DE VAR

Son 10 yılda resmi verilere göre; 45 bin 984’den, 71 bin 783’e çıkan Yeşilkent Mahallesi’nde, okul sayısı aynı hızla arttırılamadı.

Suriye’deki iç savaştan kaçanların, Avcılar’da tercih ettiği bölgelerden olan Yeşilkent’teki Suriyelilerin 800’e yakın çocuğu da Leyla Bayram İlkokulu’na kaydedildi.

5 BİN 300 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Leyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Mustafa Akçay, okulda, aralarında 800’ünün Suriyeli olduğu 7 yabancı ülkeden gelenlerle birlikte, 5 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

800’Ü SURİYELİ 7 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ VAR

Akçay, "İkili eğitimde 5 bin 300 öğrencimiz 155 öğretmen, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencimiz var. Gönlümüz o kadar zengin ki, 5 bin öğrenciyi daha bu okula sığdırabiliriz"dedi.

64 KAMERA, 3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ

İlkokul Müdürü İsmail Mustafa Akçay, okulda güvenliği sağlamak amacıyla 64 ayrı kamera bulunduğunu, kayıtların 15 gün süreyle tutulduğunu, bunun yanı sıra alarm sistemi, 3 güvenlik personelinin görev yaptığını belirtti.

EV GİBİ OKUL

Akçay, okulda öğretmenler odasının yanındaki mutfakta, limonatadan, kahve makinesine, ıhlamur, çay, sıcak çikolata, salep, Türk kahvesini sürekli hazır bulundurduklarını, öğretmenlerin ev ortamı sayesinde okula daha erken gelerek, daha geç çıkmaya başladıklarını anlattı.

"ÖĞRETMENLERİMİZ MEMNUN"

Akçay, öğretmenlerin zamanlarını iyi değerlendirmeleri için kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini, her ay çeşitli alanlarda 20’den fazla süreli dergi ve 5’er popüler kitap aldıklarını vurgulayarak, "Burada çeşitli etkinliklerle öğretmenlerimizin nefes almasını sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz kendilerini okulun bir domino parçası gibi hissediyor. Ciddi bir sinerji yakaladık" dedi.

SOSYAL AKTİVİTELER DE VAR

Okul yönetimi tarafından öğretmen ve velilerin yararlanabilmesi amacıyla fitness ve pilates aletlerinin yer aldığı salonlar yer alırken, buradan öğretmen ve velilerin de yararlandığı, öğrencilerin çeşitli gösterilerine burada hazırlandığı ifade edildi.

İKİLİ EĞİTİMDE 128 DERSLİK

Okul Müdürü İsmail Mustafa Akçay, her dönemde 1 ve 2’nci sınıflar için 25’er sınıf açtıklarını bunlara alfabenin neredeyse tamamını kullanarak ‘A’dan, ‘V’ye kadar numara verdiklerini vurguladı. Akçay, "Okulda sabah ve öğleden sonra 64’er olmak üzere 128 dersliğimiz var. Komplike okul yapımız var. Okul öncesi eğitimin yanı sıra Suriyeli yetişkinlere Türkçe derslerimizi sürdürüyoruz. Çeşitli alanlarda il, ilçe derecelerimiz, birinciliklerimiz, ulusal alanda derecelerimiz var" diye konuştu

155 ÖĞRETMEN

Leyla Bayram İlkokulu’nda görevli 155 öğretmen, sabah ve öğleden sonra görev yaptıkları için 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi özel günlerde bir araya geldiklerinde ise öğretmenler odasında adım atacak yer kalmıyor.

"YÜK HAFİFLETİLECEK"

Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Leyla Bayram İlkokulu’nda özveri ile görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, eğitimi sorunsuz sürdürdüklerini anlatırken, "Bu mahallemizde bir, iki okul yaparak bu okulumuzun yükünü azaltmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda bir okulumuzun inşaatına başlanacak" dedi.