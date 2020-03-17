İlksen Utlu ile Mindfulness eğitimi ve kitabını konuşuyoruz

İlksen Utlu, Mindfulness Eğitmeni. Özellikle çocuklarla çalışıyor. Kendisi ile ‘Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele’ vesilesiyle buluştuk ve hayatımızın her alanında işimize yarayacak şeyler konuştuk. Özellikle Koronavirüs ile boğuştuğumuz şu günlerde duygularımız üzerine konuşmak iyi gelecek diye düşünüyoruz. Sohbetimiz oldukça uzundu. İki bölümde yayınlayacağız.

İlk bölümde, Mindfulness nedir tanıyıp, İlksen Hanım’ın bu alandaki yolculuğundan bahsedeceğiz. Daha sonra çocuklarda kontrol edebilme becerisi, Z kuşağının sorunu yılmazlık becerisi ve çocukların özellikle doğada zaman geçirdiğinde gelişen algısını konuşacağız…

Bugünler diliyoruz en kısa sürede geçecek. Biz hep güzel şeylerden konuşup, daha da güzelleşmeye, motivasyonumuzu hep yüksek tutmaya gayret edelim.

İyi seyirler…