taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4554
Euro
7.1722
Altın
1482.38
Borsa
84104.85
Gram Altın
307.655
Bitcoin
34922.58

İlksen Utlu ile Mindfulness eğitimi ve kitabını konuşuyoruz

Mindfulness Eğitmeni İlksen Utlu ile çocuklara farkındalık kazandırmak üzerine yazdığı kitabı ‘Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele’yi ve çocuklarla mindfulness çalışmaları üzerine konuşuyoruz…

Özel İçerik | 17.03.2020 - 12:10..
  1. Haberler
  2. KUTU LINK
Whatsapp ile paylaş

İlksen Utlu ile Mindfulness eğitimi ve kitabını konuşuyoruz

İlksen Utlu, Mindfulness Eğitmeni. Özellikle çocuklarla çalışıyor. Kendisi ile ‘Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele’ vesilesiyle buluştuk ve hayatımızın her alanında işimize yarayacak şeyler konuştuk. Özellikle Koronavirüs ile boğuştuğumuz şu günlerde duygularımız üzerine konuşmak iyi gelecek diye düşünüyoruz. Sohbetimiz oldukça uzundu. İki bölümde yayınlayacağız.

İlk bölümde, Mindfulness nedir tanıyıp, İlksen Hanım’ın bu alandaki yolculuğundan bahsedeceğiz. Daha  sonra çocuklarda kontrol edebilme becerisi, Z kuşağının sorunu yılmazlık becerisi ve çocukların özellikle doğada zaman geçirdiğinde gelişen algısını konuşacağız…

Bugünler diliyoruz en kısa sürede geçecek. Biz hep güzel şeylerden konuşup, daha  da güzelleşmeye, motivasyonumuzu hep yüksek tutmaya gayret edelim.

İyi seyirler…

VİDEOYU KADINVEKADIN YOUTUBE KANALIMIZDAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İlksen Utlu ile Mindfulness eğitimi ve kitabını konuşuyoruz

İlginizi Çekebilir
Elif Kask ile romanı Boşanırken ve yazarlığını konuştuk
Romanı ‘Boşanırken’ sayesinde konuşma fırsatı bulduğum Elif Kask Pisacane ile yazarlığı, bir başka romanının bugün yayınlanan ünlü bir dizide esinlenilmesi ve tabii Trump üzerine konuştuk…
Haldun Taner’in 7 unutulmaz oyunu
Usta yazar Haldun Taner’in 7 unutulmaz oyununu okudunuz mu?
İkinci Yeni Akımı’nın özel ismi Tomris Uyar
Adına yazılan şiirlerle İkinci Yeni Akımı’nın özel ismi olan, her zaman hayatın ciddiye alınacak bir yanı olmadığını vurgulayan öykü yazarı ve çevirmen Tomris Uyar’ın hayat hikayesidir.
Türkçede yeni bir sayfa açan öykücülüğü ile Refik Halid Karay
1919’da başlattığı öykücülüğü ile Türk Edebiyatı’nda yeni bir sayfa açan yazarımız Refik Halit Karay, bugüne dek İstanbul’la sınırlı olan öykücülüğü, Anadolu’ya taşıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona aşısı ilk kez denendi
Korona aşısı ilk kez denendi
190
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
268
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
121
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
67
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
165
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
568
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir