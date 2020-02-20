İlksen Utlu ile Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele’yi konuştuk

İlksen Hanım ile ilk kitabı “Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele” sayesinde tanıştık. Evinde buluştuk, keyifli bir video çekim de yaptık. Nefesi doğru kullanmaktan, mindfulnessin yaşamımıza getirdiklerinden, her şeyden konuştuk. Yakında kadinvekadin.net Youtube kanalında paylaşacağız. Ama şimdi konumuz kitap. Bu kitabın kelimelerinin ritmi öyle bir sarıyor ki, yaşınızın bir önemi kalmıyor. Belki de içinizdeki çocuğu şöyle bir dürtüyor da denebilir. Okurken Leyla olup duygularımı, düşüncelerimi şöyle bir gözden geçirdim. Belki de çocuğunuzla birlikte okumalısınız…

Sizi keyifli söyleşimizle baş başa bırakıyorum…

YAZI, ASLINDA ÇOCUKLUĞUMDAN İTİBAREN HAYATIMDAYDI

- İlksen Utlu kimdir? Neler yapar? Kendini nasıl anlatır?

Öğretmen ve mindfulness eğitmeni bir anne olarak hayatın içinde yaptığım gözlemleri ve farkındalık üzerine yaptığım çalışmaları harmanlayarak bu alanda çocuk hikâyeleri yazan bir eğitimciyim.

- Yazı sizin hayatınıza nasıl girdi?

Yazı aslında çocukluğumdan itibaren hayatımdaydı. Günlükler tutarak başladı yazıyla ilişkim. Yıllar içinde düzenli bir şekilde ajanda kullanmam ve hep yanımda taşıdığım defterlere okuduklarım, deneyimlediklerim ve duygularımla ilgili notlar almamla ilişkim hep devam etti.

- Mindfullness Eğitmenisiniz ve ilk kitabınız “Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele”yi bu doğrultuda yazdınız. Nasıl bir süreçti?

Sakin ve keyifli bir süreçti. Hayatımda yeni bir yol çizmek için çalışmalar yapmak üzere iş hayatına ara verdiğim ve içime dönme fırsatı yakaladığım sürecin içinde döküldü içimden kelimeler. İçime döndüğüm sırada, yıllar içinde meslek hayatımda ve çocuğumu büyütürken hayatın içinde yaptığım gözlemler ile mindfulness çalışmalarımın kaynaşması üzerine ortaya çıktı ‘Üzüntü ile Neşe, Gezerler Hep El Ele’.





LEYLA KARAKTERİ KURMACA OLMAKLA BİRLİKTE KIZIM LEYLA’NIN DA HAYATINDAN İZLER TAŞIYOR

- Anlatımınız oldukça şiirsel, hatta ritimli diyeyim. İnsan okurken bir yandan da dans ediyor sanki. Bu tarzda yazmaya nasıl karar verdiniz?

Kullandığım yazı biçimi öğrencilerim ve kızımla birlikte kitap okurken hem bana keyif veren hem de onların ilgisini çektiğini gözlemlediğim bir üslup. Kısa cümlelerden oluşan, şiirsel, ritmik, içinde kendi ahengini barındıran bir dil kullanımı. Bir yanıyla müzikle olan yakın ilişkimin de beslediğini düşünüyorum dil kullanımımı. Ne mutlu ki benim içimden de kelimeler ahenkli ve ritimli bir tonda döküldü kağıda…

- Leyla karakterini kurgularken kızınız Leyla’dan mı yola çıktınız?

Kızım Leyla İngilizce öğretmenliği sonrası çıktığım mindfulness ve yazarlık yolculuğumda benim için çok değerli bir ilham kaynağı. Leyla karakteri kurmaca olmakla birlikte kızım Leyla’nın da hayatından izler taşıyor.

- Kitapta interaktif çalışma da var. Tüm bunlar planlı mı ilerledi?

İnteraktivite tanışılan yeni bilginin uygulanması ve içselleştirilmesi açısından değerli bir katkı sunuyor kitaba. Editörüm sevgili Bahar Ulukan’ın önerisi ve yönlendirmesi üzerine interaktif çalışmalar da ekledik hikâyenin sonuna.

HER AN NEFES ALIYORUZ; AMA ÇOĞUNLUKLA OTOMOATİK PİLOTTA

- Mindfullness’tan da konuşalım. Çocuklara neler kazandırıyor?

Mindfulness çalışmaları çocukların özellikle dikkat kontrolü, duygu denetimi ve öz-farkındalık becerilerinin güçlenmesine katkı sunan bir hayat becerisi. Bu becerilerin gelişmesi gençlerimizi yılmazlık, esneklik ve dayanıklılık alanlarında destekleyerek hayatla baş etmelerinde onlara yardımcı oluyor.

- Sihirli Nefes adını verdiğiniz bölümden bahsedelim istiyorum. En önemli konunun nefes olduğunu söylüyorsunuz…

Nefes, bize hayat veren. Nefesi yalnızca yaşadığımız anda alıyoruz. Dolayısıyla nefesimiz bizi yaşadığımız ana bağlayan en etkili yaşam kaynağı. Zihnimiz ise, bizi geçmiş hikâyeleri ve gelecek endişeleri ile meşgul ederek yaşadığımız andan koparmaya meyilli. Bunu fark etmek, duyguların ve düşüncelerin gelip geçici doğasını gözlemlemek ve kabul etmek, sonrasında da farkındalıkla aldığımız nefeslerle kendimizi tekrar yaşadığımız bu biricik ana getirmek bizim elimizde. Her an nefes alıyoruz; ama çoğunlukla otomatik pilotta. Bizi zorlayan duygu ve düşüncelerle boğuşurken yakaladığımızda kendimizi, farkındalıkla nefesler alarak dikkatimizi yaşadığımız ana taşımak gerçekten de bizim kontrolümüzde olan sihirli bir güç.

- Duygularımızı ifade ediş yönünden çocuklarla nerede ayrılıyoruz?

Beynimiz değişen, değiştirilebilir ve derinliği olan bir organ. Duygular her yaşta var; fakat duyguları ifade etme biçimimiz zamanla değişiyor ve gelişiyor. Özellikle çocuklarda duyguları ifade biçimi bulundukları yaştaki beyin gelişimlerinin bir tezahürü. Biz yetişkinler olarak bu noktada çok önemli role sahibiz. Kendi duygularımızı çocuklarımızla paylaşarak onlara örnek olmamız ve de onların duygularını bizlerle paylaşmasına uygun zemin hazırlamamız çocukların kendini ifade etme yöntemlerinin gelişmesi açısından çok değerli. Yapılan çalışmalar ebeveynleriyle duyguları hakkında konuşan çocukların daha güçlü bir duygusal zekâ geliştirerek kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etme ve anlamada daha iyi olabileceklerini gösteriyor.

... ORTAK DENEYİMLER YAŞAMAK EBEVEYN ÇOCUK İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRECEKTİR

- Bu kitabı çocuklar ebeveynleri ile okursa iletişim güçlenir diyebilir miyiz?

Kitabımı beraber okuyup, kitaptan öğrendikleri ortak bilgiyi yeri geldiğinde beraber deneyimlemek ebeveyn ve çocuğun ilişkisine olumlu bir katkı sunacaktır. Zorlandıkları bir duygu durumunda nefes çalışmasını beraber uygulamak, akşam yemeğinde farkındalıkla yemek yeme deneyimini birlikte yaşamak, duygularını gözlemleyip bunun üzerine konuşmak gibi ortak deneyimler yaşamak ebeveyn çocuk ilişkisini de güçlendirecektir.

- Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele’de, Duyguları Keşfe Yolculuk alt başlığını kullanmışsınız. Bu, kitabın bir seri olacağı anlamını mı taşıyor?

Alt başlığı biraz daha açıklayıcı olması açısından tercih etmiştik. Mindfulness alanında çocuk kitapları yazmaya devam edeceğim. Bir süredir üzerinde çalıştığım 2. hikâyemi tamamladım ve editörüme yönlendirdim.

- İkinci kitapta nelerden bahsedeceksiniz?

İkinci kitap çevremize daha farkındalıkla bakmak, çevremizde olanları anlamak, hissetmek ve aslında yaşadığımız evrenle birlik içinde olduğumuzu hatırlamak ile ilgili.

Damla Karakuş: Teşekkür ederim.

İlksen Utlu: Teşekkür ederim.

Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele

İlksen Utlu

Doğan Egmont Yay.

S.: 44

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Damla Karakuş

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