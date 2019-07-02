1 İllerin vekil sayısı değişti İstanbul'un milletvekili sayısı 2 azaldı, Bayburt'un vekil sayısı 1 arttı.

2 Mersin metroya kavuşuyor Mersin'de inşa edilecek metro hattı için çalışmalar hızlandı. İnşa edilecek metro hattının ise 2020 yılında hazır olması bekleniyor.

3 Lady Gaga'nın ilgi çeken ayakkabıları 1,55 metre boyundaki şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, seçtiği 18 santimlik platform topuklu ayakkabılarıyla boyunu uzattı.

4 Aras Bulut İynemli bedelli asker oldu Kütahya'daki birliğine teslim olan oyuncunun sakalsız hali oldukça şaşırttı.

5 Düğünler için valiliklere önlem listesi gönderildi Artan düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasını engelleyecek genelge, 81 ile yollandı.

6 Malatyalı öğrenci yangın söndürme bombası icat etti Üniversite öğrencisi Murat Toptaş, orman ve petrol boru hatlarında çıkacak yangınları söndürmek için 'bomba' üretti.