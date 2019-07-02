İllerin vekil sayısı değişti

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 31 Aralık 2018 nüfus verilerine göre illerin milletvekili sayılarını güncelledi.
VEKİL SAYISI AZALAN İLLER
Buna göre İstanbul ve Mersin'in vekil sayıları düşürüldü. Daha önce 98 vekil çıkaran megakent İstanbul artık 96 vekil çıkaracak. 13 milletvekili çıkaran Mersin 12 milletvekili çıkaracak.
BAYBURT'UN VEKİL SAYISI ARTTI
Uzun yıllardır 1 vekil çıkaran Bayburt artık 2 vekil çıkaracak. Ayrıca Tekirdağ'ın vekil sayısı 7'den 8'e, Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e çıkarıldı.