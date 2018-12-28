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İlmekleri köy okulundaki kardeşleri için attılar

Manisalı ilkokul öğrencileri, Malatya'daki kardeş okulda eğitim gören arkadaşlarına kendi ördükleri atkı, bere, eldiven ve çorapları gönderdi.

AA | 28.12.2018 - 08:44..
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Merkez Efendi İlkokulu öğrencileri, 'Değerler Eğitimi' dersi kapsamında kardeş okul ilan ettikleri Malatya'nın Darende ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri için sınıflarında örgü yaptı.

HEDİYE İÇİN YAPTILAR

Atık yoğurt kaplarından hazırladıkları kasnaklarda ilmek ilmek ördükleri 30 parça giyim eşyasını hediye paketi yapan öğrenciler, kardeşlerinin yeni yıllarını kutlayan notlar yazmayı ihmal etmedi.

İlmekleri köy okulundaki kardeşleri için attılar

KÜÇÜK YAŞTA YARDIMLAŞMAYI ÖĞRENİYORLAR

İlkokul Müdürü Serdar Akbaş, "Tüm öğrencilerimizin katıldığı projede örülen atkı, bere ve eldivenleri Darende'ye gönderiyoruz. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Küçük yaşta yardımlaşma, dayanışma duygusunu geliştirmek için çaba gösteriyoruz" dedi.

İlmekleri köy okulundaki kardeşleri için attılar

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