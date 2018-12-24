Ilunga nedir

Affedicilik, kin tutmama insanoğluna verilen en önemli öğütlerdendir. Yaradılış temellerinden gelen affedicilik; insanları bağışlamayı, kendine yapılan kötülüğü tolore edebilmeyi gerektirmektedir. Bu gibi kişilere ılunga denmektedir.

ILUNGA NEDİR

Ilunga, yapılan bir kötülüğü son ana kadar affedip, ısrarlı olarak devam ettirilen bu tavırlara, son anda sert bir biçimde karşılık verilmesine denmektedir.

Basitçe örnekleyecek olursak, kendinize karşı yapılan ısrarlı bir kötülüğü bir, iki kez affedip, üçüncüsünde sert bir biçimde karşılık vermeye denir. Aslen Kongo dilinden gelen bu sözcük için Türkçe'de en yakın tabirle, affedici olma denilebilmektedir.

DİL BİLİMCİLERİ ZORLAYAN KELİME

Bu üç heceli kelime, her ne kadar yazımı açıklaması kolay olsa da eş anlamlılık bakımından, oldukça zor bira anlamı bulunuyor. Yukarıda belirttiğimiz affedicilik, her ne kadar en yakın manayı içerse de bu kelime de anlamı konusunda yetersiz kalıyor. Üstelik bu durum, yalnızca Türkçe için değil, diğer dillerde de bu şekilde.

Zira dil bilimciler ılunga kelimesini çevrilmesi, eş anlam verilmesi bakımından en zor sözcük ilan etmiş durumda.