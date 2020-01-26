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İmalathaneye dönüştürülen evden 1380 litre sahte içki çıktı

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 1380 litre sahte içki bulundu.

AA | 26.01.2020 - 11:05..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti.

1380 LİTRE SAHTE İÇKİ

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1380 litre sahte içki ele geçirdi.

Evde 1380 litre sahte içki ele geçirildi İZLE

SERBEST KALDI

İçkiyi imha eden ekipler, şüpheli H.B'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

İmalathaneye dönüştürülen evden 1380 litre sahte içki çıktı

İmalathaneye dönüştürülen evden 1380 litre sahte içki çıktı

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