taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.669
Euro
6.2722
Altın
1505.95
Borsa
101940.57
Gram Altın
274.201
Bitcoin
57726.46

İmam hatip lisesinin çatısındaki minare

Büyükçekmece’de yapımı devam eden imam hatip lisesinin çatısında bulunan minare, vinç yardımıyla kaldırıldı.

İHA | 18.09.2019 - 16:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İmam hatip lisesinin çatısındaki minare

Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi üzerinde yapımı devam eden imam hatip lisesinin çatı katında bulunan minare, vinç yardımıyla Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

MESCİDE MONTE EDİLECEK

Kaldırılan minarenin, Beykent Sanayi Sitesi içinde yaptırılan mescide monte edileceği belirtildi. Minarenin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39’uncu maddesine istinaden kaldırıldığı açıklandı.

İmam hatip lisesinin çatısında bulunan minare kaldırıldı VİDEO

"MİNARE CAMİDE OLUR"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Halkımızın da tepkisini çeken minarenin kaldırılmasını değişik yorumlayanlar olacaktır. Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak caminin, minarenin ve okulun ne anlama geldiğini çok iyi bilirim. Bugüne kadar 34 okul ve 26 adet cami yaptık. Cami yapılacaksa tabii ki onun minaresi olur. Ama okul yapılacaksa, Türk milli eğitim projelerinin içerisinde minareli okul yoktur. Fırtınada, depremde çocukların hayatına mal olacak, can ve mal kaybına neden olacak bu minarenin çatıya konulması akıl tutulmasıdır, onun oradan kaldırılması da akıllıca bir iştir. Minare, Beykent Sanayi Sitesi mescidine monte edilecek. Okulun içindeki mescit için Milli Eğitim'den tarafımıza bir minare projesi gelirse İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz de gereğini yapacaktır.”

İmam hatip lisesinin çatısındaki minare


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

109
Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

65
Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

187
Adnan Oktar: Oynamaktan çok rahatsızım

Adnan Oktar: Oynamaktan çok rahatsızım

166
Adana'da narenciye bahçesinde içki imalathanesi

Adana'da narenciye bahçesinde içki imalathanesi

112
Tırtıllar ormandaki ağaçların yapraklarını yedi bitirdi

Tırtıllar ormandaki ağaçların yapraklarını yedi bitirdi

83
Gamze Erçel'den göbek şov

Gamze Erçel'den göbek şov

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir