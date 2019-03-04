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İmam nikahlı eşi ile kızını bıçakla yaraladı

Murat Ç., tartıştığı imam nikahli eşi Neşe D. (35) ile kızı Havva Ç.'yi (13) bıçakla yaraladı.

DHA | 04.03.2019 - 05:00..
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İmam nikahlı eşi ile kızını bıçakla yaraladı

 

Adana'nın Seyhan ilçesinde Muart Ç., iddiaya göre, evde imam nikahlı eşi Neşe D. ve kızı Havva Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Murat Ç., eşine ve kızına bıçakla saldırdı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Murat Ç., Neşe D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklarken, kızı Havva Ç.'yi de yaraladı. Komşuların kavga seslerini duyup, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gele polislere bir süre kapıyı açmayan Murat Ç., ikna sonucu teslim olurken, yaralı anne-kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda hafif kesik bulanan Havva Ç., tedavisinin ardın taburcu edilirken annesi Neşe D.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheli Murat Ç.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


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