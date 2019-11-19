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İmamdan eşine sürpriz kutlama

Samsun'da bir imam, evliliklerinin 20'nci yılında eşine sürpriz hazırladı. Çiçeklerle süslenen masada el ele verip pasta kesen çift, evlilik yıl dönümlerini kutladı.

DHA | 19.11.2019 - 10:21..
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Samsun'daki bir camide imam olarak görevli Metin Karakoç, iş arkadaşları ile ailelerinin bir arada olacağı yemek organizasyonu yapıldığını belirterek, eşi Fidase Karakoç'a davette bulundu.

Daveti kabul eden Fidase Karakoç, eşiyle birlikte restorana geldi.

KALP ŞEKLİNDE PASTA

Çevresinde eşinin iş arkadaşlarını ve aileleri göreceğini sanan Karakoç, çiçeklerle süslenen masayı görünce şaşırdı. Masaya gelen çift, kalp şeklindeki pastayı keserek, evliliklerinin 20'nci yıl dönümünü kutladı.

İmamdan eşine sürpriz kutlama

"SÜRPRİZ BEKLEMİYORDUM"

Eşinin sürprizi karşısında şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen Fidase Karakoç, "Metin'in sürprizini çok beğendim. Onun hatırlaması bile benim için çok büyük hediyeydi. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Eşimi çok seviyorum. Evlendiğimiz günden beri hiç pişman olmadım ve bugün anladım ki çok şükür, güzel bir evlilik yapmışım. Eşim romantik biridir ama kalabalığın içinde böyle bir şey yapacağını hiç düşünmemiştim. Allah ondan razı olsun." dedi.

İmamdan eşine sürpriz kutlama

"ONU ÇOK SEVİYORUM"

Kadınlara değer verilmesi gerektiğini belirten Metin Karakoç da "Biz çok şükür inançlıyız ve Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla alakalı birçok yerde Rabb'imizin ayetleri ve peygamberimizin hadisleri var. En basitinden bir hadiste; cennetin, annelerin ayaklarının altında olduğunu buyuruyor peygamberimiz. Biz kadına bu açıdan bakıyoruz. Eşim bundan 20 yıl önce hayatıma girdi ve kendisine çok teşekkür ediyorum. O belki hayatıma girmeseydi, farklı biri olacaktım. Onu çok seviyorum. Allah nice, sağlıklı ve mutlu yılları bize nasip etsin." diye konuştu.

İmamdan eşine sürpriz kutlama

İmamdan eşine sürpriz kutlama

İmamdan eşine sürpriz kutlama

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