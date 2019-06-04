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İmamın Kurtuluş Savaşı hutbesine soruşturma açıldı

Gaziantep'te bayram hutbesi yaptığı sırada "Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" diyen imam, tepki çekti.

Haber Merkezi | 04.06.2019 - 13:47..
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İmamın Kurtuluş Savaşı hutbesine soruşturma açıldı

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camisi'ne bayram namazı için gidenler, cami imamının hutbe sırasında yaptığı 'Kurtuluş Savaşı' hakkındaki sözlerine, tepki gösterdi.

​Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki çekmesinin ardından Gaziantep Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, imamla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"YUNAN'I NEREDE DENİZE DÖKTÜK"

Şahinbey ilçesindeki İyinacar Camii'nde bayram hutbesi sırasında bir imam, "Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. 1. İnönü’de şöyle zafer kazandılar, 2. İnönü’de şöyle zafer kazandılar. Sakarya’da şöyle zafer kazandılar. Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler. Nerde döktüler?

"KEŞKE SAVAŞI KAYBETSEYDİK"

Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik." ifadelerini kullandı.

İmamın Kurtuluş Savaşı hutbesine soruşturma açıldı VİDEO

SORUŞTURMA AÇILDI

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisinde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yeralan haberler üzerine s oruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 



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