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İmamlar, şehit ailelerinin ihtiyaçlarını karşılıyor

Antalya'da görev yapan 4 imam, şehit ailelerini ziyaret edip, yardımda bulundu. Ailelere ayrıca çiçek ve hediyeler verildi.

DHA |
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İmamlar, şehit ailelerinin ihtiyaçlarını karşılıyor

Antalya'da görev yapan 4 imam koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan şehit ailelerini ziyaret ediyor.

İmamlar Mehmet Erdem, Ömer Şahin, Akif Eren ve Ahmet Kaçkan, bugüne kadar 10 şehit ailesini ziyaret etti.

Evlere giderken, ailelere çiçek, bayrak ve Kur'an-ı Kerim götüren imamlar, hep birlikte dua ediyor ardından ihtiyaçları varsa karşılıyor.

ŞEHİT AİLELERİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORLAR

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Çetin Çakmak'ın Kepez ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti.

Kapıya çıkan şehidin annesi Ayşe Çakmak ile babası Enver Çakmak, kendilerini ziyarete gelen imamları görünce mutluluk yaşadı.

HEP BİRLİKTE ŞEHİT İÇİN DUA ETTİLER

Aileye çiçek ve çeşitli hediyeler verildi ardından apartman önünde şehit için dua okundu.

Bina sakinleri de camlara ve balkonlara çıkarak duaya katıldı.

İmamlar, şehit ailelerinin ihtiyaçlarını karşılıyor

"ŞEHİT AİLESİ OLARAK ANILMAMIZ BÜYÜK ONUR"

Çakmak ailesi, hediye edilen çiçeği oğullarının mezarına götüreceklerini belirtirken, baba Enver Çakmak, "Böyle günlerde, şehit ailesi olarak anılmamız ve ziyaret edilmemiz büyük bir onur ve mutluluk. Devletimizden ve sizlerden Allah razı olsun. Ülkemiz inşallah bu virüsten en az zayiatla bir an önce kurtulur." dedi.

İmamlar, şehit ailelerinin ihtiyaçlarını karşılıyor

"BİZLERİ EVLATLAR OLARAK GÖRMELERİ İÇİN RİCA ETTİK"

İmam Mehmet Erdem, "Ülkemizin ve dünyamızın şu anda ağır bir imtihanı var. Bu zorlu süreçte, bütün din görevlileri olarak sahada görev yapmaktayız. Diğer arkadaşlarımız Vefa Sosyal Destek Grubu'nda evden çıkamayan vatandaşların yardımına koşarken biz farklı bir şey yapmak istedik. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini unutmamak için onların kapılarına gidiyoruz. Kendilerinden bizleri de evlatları olarak görmeleri konusunda ricada bulunduk." dedi.

İmamlar, şehit ailelerinin ihtiyaçlarını karşılıyor

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