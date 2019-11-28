İmamoğlu 10 ülkenin ticaret odası başkanlarıyla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ABD, Avustralya ve 8 Avrupa ülkesinden gelen ticaret odası başkanlarıyla, İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir araya geldi.

"Avrupa’nın en kalabalık şehrindeyiz ve bize göre enerjisi en yüksek kentiyiz" diyen İmamoğlu, "Bu avantajlarımızın ticarette de en üst seviyeye taşınmasını istiyoruz" diyerek ilişkileri kuvvetlendirmek istediğinin mesajını verdi.

“İSTANBUL EN ÖNEMLİ MERKEZ”

Türkiye’nin Avrupa’yla yüz yıllardır sıkı bir ticari teması bulunduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bu temasta en önemli merkezi İstanbul olduğunu biliyoruz. Bugünün bana yüklediği en önemli görevlerden biri, bu kadar derin bir geçmişe sahip bu ilişkilerin en güçlü şekle bürünmesi adına, şehrimizdeki tüm kolaylıkları, sizlerin ortaya koyacağı politikalara dönük tüm kolaylıkları kent adına sağlamak olacak. Özellikle Avrupa’da yaptığım tüm seyahatlerde, şehrimizin bu karakterinin mutlak altını çizerek her ortamda belirttim. Avrupa’nın en kalabalık şehrindeyiz ve bize göre enerjisi en yüksek kentiyiz. Bu avantajlarımızın ticarette de en üst seviyeye taşınmasını istiyoruz. Bir yönüyle çok simge bir yapının içindeyiz. Neredeyse 180 yıllık bir ilişkinin şahidi olan bu bina da gösteriyor ki, sorumluluğumuz bu anlamda oldukça yüksek ve inşallah sizlerle beraber bunu başarıya ulaştıracağız” diye konuştu.

“DEMOKRASİ SEVİYESİ YÜKSEK ŞEHİRLER İYİ EKONOMİYİ SAĞLAR”

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kesinlikle İstanbul, bu yönde çok hızlı adımlar atacak ve dünyanın en etkin demokratik uygulamalarını, en cesur adımlarla gösterme konusunda kararlı bir belediye yönetimiyle buluştu. Çünkü, ortaya koyacağı bu davranış biçimi, aslında ticaretin canlanmasına, ekonominin ya da sermayenin o şehirle buluşmasına sebep olacak ana karakterdir. Çünkü içinde şeffaflık var, katılımcılık var, hesap verebilirlik var. Bütün bunlar, dünyadaki en yasal zeminin, en doğru sermayenin aradığı şeyler. Bu uygulamaları, biz, sadece belediye kurumu içerisinde hayata geçirmeyeceğiz. Her alandaki uygulamalarımızda ve her kurumla olan ilişkilerimizde aynı uygulamaları mutlaka devrede tutacağız. Özellikle şunu belirtmek isterim ki, ‘Ekonomisi iyi ülkeler, demokraside de çok iyi konumdadır’ tanımı doğru değildir. Demokrasi seviyesi yüksek olan şehirler ve ülkeler aynı zamanda iyi ekonomiyi de sağlarlar. Onun için öncelikli bu karakterimizden size bahsetmek istedim.”





İSTANBUL YATIRIM AJANSI’NA DAVET

İstanbul’un tanıtımı ve kente yatırım konularında çalışmaları bulunduğunu ifade eden İmamoğlu, bu kapsamda İstanbul Yatırım Ajansı’nı kurmayı hedeflediklerini vurguladı. İmamoğlu, “Bu konuda, bu masada bulunan herkesin deneyimine de ihtiyaç duyduğumuz bilmenizi isterim. Hatta bu masa bana şöyle bir ışık yaktı: Bu ticaret işbirliğini yöneten sizlerin, bu kurumun kuruluşunda olması gerekir, diye düşünüyorum. Çünkü biz, İstanbul Yatırım Ajansı’nın belediyenin bir birimi değil katılımcı bir karakterle büyümesi gereken bir alan olması konusunda da yol almak istiyoruz. Dolayısıyla sizi bir arada görünce, sizin o kurulacak olan kurumun parçası olmanız gerektiği konusunda zihnimde bir ışık yandı. Avrupa’nın doğusundaki en önemli merkezinde, bu güzel şehirde, sizlerle bir arada olmaktan çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.