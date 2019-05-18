İmamoğlu: 19 Mayıs ruhunu yaşamak için Samsun'a gideceğim

Seyrantepe'de taksici esnafıyla bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, konuşmasında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ALLAH BİZE NASİP EDECEKTİ..."

Gündemine 19 Mayıs için İstanbul'da herhangi bir süsleme olmamasını alan İmamoğlu, "Yarın 19 Mayıs’ın 100’üncü yılı. İstanbul’un sokaklarında, 19 Mayıs’a dair bir iz, bir işaret yoksa, bu mutlaka sorgulanması gereken bir şeydir. Ayıptır. Allah bize nasip edecekti, 100’üncü yılı bu şehre yaşatacaktık, kısmet olmadı. Bu ülkenin maneviyatı var, hisleri var. Dini bayramlarda kucaklaşırız, sarılırız. Milli bayramlarda da milli duygularımız havaya kalkar. Bayrağımızı, geçmişimizi ve bu ülkenin nasıl kurulduğunu hatırlarız. Herkes başını yastığa koyduğunda düşünecek.

İmamoğlu: Mutlaka sorgulanması gereken bir şeydir VİDEO

"MİLLETİ ALDATMAKLA DA MİLLİ DUYGULARI GELİŞTİREMEZSİNİZ"

Ben, bir köy çocuğuyum. Benim ailemde okuma yazmayı ilk öğrenen dedemdi. Gazi dedem dönmeseydi, belki benim ailem olmayacaktı. Bunu niye anlatıyorum? Bu kadar yokluktan, cahillikten ve kıtlıktan doğmuş bir milletiz. Bunun nimetini bilmek için, o tarihleri bilmek ve hatırlamak zorundayız. Bunu yakalayamazsak, öyle geleceğe aydınlık bakmak vesaire olmaz. Dış güçlermiş. Güçler demekle de olmaz. Milleti aldatmakla da milli duyguları geliştiremezsiniz.

"BİR DAHA 100 YIL GELMEYECEK"

Yarın 19 Mayıs’ın 100’üncü yılı. Bir daha 100 yıl gelmeyecek. 100’üncü yılını bu şehre hissettirmiyorlarsa, ayıptır. Bu şekilde hareket edenleri kınıyorum. Kim varsa orada. Ben, 19 Mayıs’ta Samsun’a gideceğim. Samsun’da o ruhu yaşamak adına, oradaki törenlere katılacağım." şeklinde tepki gösterdi.