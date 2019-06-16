Ortak yayında adaylar birbirine soru sordu

Türkiye'nin beklediği canlı yayında moderatör İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'a soru sormasını istedi.

ADAYLAR BİRBİRİNE SORU SORDU

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart gecesi asılan afişlerin asılmasının talimatını kimin verdiğini sordu.

Binali Yıldırım da 39 belediyenin Cumhur İttifakı tarafından kazanıldığına dikkat çekti. Küçükkaya, ardından Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'na soru sormasını istedi.

AK Parti adayı da CHP adayına göreve başlayınca hemen verileri kopyalama talimatını neden verdiğini söyledi. İmamoğlu da başkanın belediyesiyle ilgili her türlü işlemi yapabileceğini hatırlattı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SORUSU

İMAMOĞLU: Tekrar soruyorum, Sayın Yıldırım Anadolu Ajansı o akşam yaptıkları sizin için ne ifade ediyor? 12 saat veri verememesi ne ifade ediyor? Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri çok doğal ve normal karşılarken AA ile görüşmediğinizi ifade ediyorsunuz? Gece yarısı 2 3'ten sonra Gönül Belediyeciliği diye donatılmasının talimatını kim verdi? Ben hala çaldıların muhatabının kim olduğunu merak ediyorum.

YILDIRIM: Anadolu Ajansı'nın yayın kesmesinin sebebini yetkileri açıklamalı. Normal bir şey değil. Ama sorumlusu ben değilim. Niye gönül belediyeciliği kazandı. 25 tane belediye kazanmış AK Parti. Ne yapacaktık? Seçimi kaybettik mi diyecektik. 14 de karşı taraf kazanmış. Ben anlamakta zorlanıyorum.

Nüfusun yüzde 65'ini kazanmışız. Çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Sonuç buyken kaybetttik mi diyecektik. O afişler partimiz tarafından asıldı.

İmamoğlu, afişlerin asılma talimatını Yıldırım'a sordu VİDEO







BİNALİ YILDIRIM'IN SORUSU

YILDIRIM: Siz gelir gelmez hemen büyükşehirin veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz? Bunun Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz, hukukçularınız sizi yanılttı mı?

İMAMOĞLU: Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri kopyalaması yapılır ve yapılır. Verdiğimiz talimat da 31 Aralık, 31 Mart yani seçim gecesi. 18 Nisan bize mazbatanın teslim edildiği gün. Bunları milat kabul edilerek veri tabanlarının yedeklenmesi ve korunması. Afaki değişiklik yapılabilir, bize de ihbarlar geliyordu. Kaldı ki yapamadık, yetişmedi. Kaldı ki hukuksuz bir karar. Ancak veri yedekleme, yani bu kadar basit, kolay bir işlemi başka bir yere taşımak.

Binali Yıldırım: Belediyenin veri tabanını neden kopyaladınız VİDEO



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