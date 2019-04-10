taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68705
Euro
6.4184
Altın
1304.12
Borsa
97655.32
Gram Altın
238.498

İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse görevine başladı

Mazbatasını alan CHP'li Kasım Karaköse, belediye binasına geldiğinde tekbirlerle karşılandı.

DHA | 10.04.2019 - 14:37..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse görevine başladı

Adana'nın İmamoğlu Belediye Başkanı CHP'li Kasım Karaköse, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kurulu'nun ardından belediye binasına geçen Karaköse, burada tekbirlerle karşılandı.

"AYRIM YAPMAYACAĞIM"

Tebrikleri kabul eden Karaköse, ayrım yapmadan İmamoğlu halkının belediye başkanı olacağını söyledi.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse mazbatasını aldı İZLE

5 yıl boyunca İmamoğlu'na hizmet etmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacaklarını anlatan Karaköse, "İmamoğlu'nun çehresini değiştirip, yatırıma, istihdama yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz." dedi.

"KİMSEYE SÖZ VERMEDİM"

Karaköse, "İnsanlar bizleri desteklemiyorsa bir sebebi vardır. Bu nedenle verilmeyen oyları araştıracağız. Herkese kapımız açık. Oy verenlere ve dik duranlara da teşekkür ediyorum. Ben kimseye söz vermedim. Kendimi riske etmedim. Ama bu yanımızda olanları görmedik değil." diye konuştu.

İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse görevine başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

647
Netanyahu seçim zaferini ilan etti

Netanyahu seçim zaferini ilan etti

135
Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

669
ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

398
Tolga Çevik: Oyları Katarlılar saysın

Tolga Çevik: Oyları Katarlılar saysın

538
Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

52
İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

203
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir