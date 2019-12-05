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İmamoğlu Bloomberg’in damga vuran isimler listesine girdi

Bloomberg Business Week dergisi, her sene yayınladığı "yıla damgasını vuran isimler" listesinde Türkiye'den yalnızca Ekrem İmamoğlu’na yer verdi.

Haber Merkezi | 05.12.2019 - 14:44..
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İmamoğlu Bloomberg’in damga vuran isimler listesine girdi

ABD’li Bloomberg Business Week dergisi, yayınladığı "The Bloomberg 50" listesiyle, her sene o yıl çok konuşulmuş ve sektöründe fark yaratarak dünya gündemine oturmuş isimlere yer veriyor.

Dergi, siyaset, teknoloji, siyaset moda gibi birçok farklı alanda ses getirmiş isimlerin başarısına göre oluşturduğu listede bu yıl, Türkiye’de siyasi arenada büyük yankı uyandırmış bir isim olarak siyasetçi Ekrem İmamoğlu’nun da listeye girdiğini duyurdu.

"2023'TE CUMHURBAŞKANI OLABİLİR"

Bloomberg’in sitesinde listeye giren isimlerin tanıtıldığı yazıda "İmamoğlu iyi iş çıkarırsa, Cumhurbaşkanı’nın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023’te rakibi olabilir" ifadesi yer aldı.

İmamoğlu Bloomberg’in damga vuran isimler listesine girdi

İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından haziran ayında tekrar edilen belediye başkanlığı seçimlerini yüzde 54 oyla kazandığının belirtildiği yazıda İmamoğlu’nun rakibine büyük bir fark atarak halk tarafından tekrar seçildiği dile getirildi.

Ekrem İmamoğlu, Türkiye’den listeye giren tek isim oldu.

İmamoğlu Bloomberg’in damga vuran isimler listesine girdi

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