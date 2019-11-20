İmamoğlu cemevlerine borçlu olduğumuzu söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediyesi ziyaretinden sonra, inşaatı biten ve hizmete giren Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi’ne geçti.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada kamunun, Alevi vatandaşlara borçlu olduğunu ve borcunu ödemek zorunda olduğunu söyledi.

"CEMEVLERİMİZ BİZİM İBADETHANELERİMİZDİR, NOKTA!"

“Güzellikler emekle var olur.” diyen İmamoğlu, “Cemevlerimiz, bizim ibadethanelerimizdir. Nokta! Öylesi, böylesi yoktur. Bu ibadethane anlayışına, maneviyatına yakışan cemevlerimizin olması, var olanların da revizyonu konusunda da İBB olarak, İstanbul halkının tümünün vicdanı adına borçluyuz ve ödemekle de yükümlüyüz. Kamu, hangi ibadethaneye nasıl davranıyorsa, bütün ibadethanelere de eşit mesafede davranmanın sorumluluğunu taşımak zorundadır. Kamu, Alevi vatandaşlarımıza borçludur ve borcunu ödemek zorundadır.”

Ben, bu anlamda İBB adına, hiçbir zaman siyasi malzeme yapmaksızın sorumluluğunu yerine getirecek bir belediye başkanı olmayı taahhüt ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu: Cemevlerimiz bizim ibadethanelerimizdir