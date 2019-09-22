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İmamoğlu, CHP'lilere torpil talimatını yanlış buldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın İBB'ye işe alımda torpil yapın talimatına karşı 'İnşallah bunu düzeltirler' dedi.

DHA | 22.09.2019 - 12:56..
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İmamoğlu, CHP'lilere torpil talimatını yanlış buldu

Ekrem İmamoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Otomobilsiz Kent Günü Birlikte Yürüyelim Etkinliğine" katıldı.

Kadıköy Bağdat Caddesi, etkinlik nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. İmamoğlu, vatandaşlarla birlikte yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

Yürüyüşün sonunda katılımcılara hitap eden İmamoğlu, "Aslında çok değerli bir aktivite. Bir çok kentte yapılıyor. İstanbul'da önceliğimizin insan olduğunu ifade ettik. İstanbul'da kesinlikle var etmek istediğimiz, insanların yürüyebileceği ortamları sağlamak. Koşabileceği ortamları sağlamak. Bu noktada kaybolmuş alanları insanların hizmetine sunmak, caddeleri buna göre tasarlamak. Bunlar hiç zor değil" diye konuştu.

TORPİL İDDİALARI SORULDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinliğin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, bir gazetecinin, CHP İstanbul İl Sekreteri imzasıyla ilçe başkanlıklarına gönderildiği belirtilen yazıyla ilgili soruya "Partimizin, kendi parti içinde bir yazışmayı gördüm. Açıkçası ilk bir cümlesi doğru. Ondan sonrası yanlış. Metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ya da bir değerlendirme yapacaktır. Bizim için tabii ki referans yazabilir. Tabii ki herkes referans yazabilir. CHP'de görev alan insanları da yazabilirler. Bir belediye başkanını da yazabilirler. Herhangi bir insanı da yazabilir. Çünkü günün sonunda referanslar sorgulanacak. Bizim için bir ayrıcalığı yoktur. Bunu beyan ettik. Yanlış bir yazışmadır. İnşallah hızlıca düzeltirler. Yazan arkadaşımızın bir hatası olsa gerek. İnşallah bunu düzeltirler diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

TORPİL YAPIN DİLEKÇESİ

İmamoğlu, CHP'lilere torpil talimatını yanlış buldu

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