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İmamoğlu: Cumhurbaşkanı tarafsız olsun

Seçimlere 3 gün kala Ekrem İmamoğlu, Silivri sakinleriyle bir araya geldi. Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı.

AA | 20.06.2019 - 21:32..
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İmamoğlu: Cumhurbaşkanı tarafsız olsun

23 Haziran'da yenilenecek olan İBB Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala adaylar mitinglerde konuşmaya devam ediyor.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu,  Çatalca mitinginin ardından Silivri'de miting gerçekleştirdi.

İmamoğlu: Cumhurbaşkanı tarafsız olsun

"BEN DE KARIŞTIRIYORUM KİMİNLE YARIŞTIĞIMI"

İmamoğlu burada seçmene seslenirken,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerdeki çıkışlarını da gündemine aldı.

İmamoğlu: Cumhurbaşkanı tarafsız olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarafsızlağa çağıran İmamoğlu "Efendim mahkeme olacakmış, İmamoğlu görevi alamayacakmış. Valiye yaptığı hakaretten dolayı bu görevi yapamazmış vs. vs. Önemsiz bunlar. Bunlar ne? Tehdit. Ne zaman yapıyorlar? Seçime 2 gün kala. Daha önce yaptılar mı? Evet, yaptılar. Ne oldu seçimden sonra? 'Kızgın demiri soğutalım' dediler. Seçime kadar bunu yapacaklar. Bakanlar yaptı, yetmedi. Rakibimiz yaptı, o da yetmedi. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı da buna eklendi. Ben de karıştırıyorum, kiminle yarışıyorum diye.

İmamoğlu: Cumhurbaşkanı tarafsız olsun

Neticede bir İstanbul seçimi. İsterim ki, Sayın Cumhurbaşkanı tarafsız olsun. Kendisi tercih etmedi. Yapacak bir şey yok. Cumhuriyet kurulurken, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Mustafa Kemal Atatürk, bu millete bir emanet bıraktı. O, hakimiyeti milliye dediğimiz duygu, asla yıkılmaz. Her yerde söyleyeceğim. Milletin iradesine karşı duracak kişi, henüz anasının karnından doğmadı, doğmayacak. Hiç kimse bizi tehdit etmeye kalkmasın. Gerek de yok. Millet de yutmuyor onu zaten. Millet, hizmet edene bakıyor. Bu şehrin ve bu ülkenin nimetlerini, bir avuç insana yollayanların yarattığı israf dünyasını yıkacağız. Tasarruf dünyası yaratacağız. Ve biz, paylaşacağız. Eşitlik, özgürlük getireceğiz ve bu şehre hak, hukuk, adalet getireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Ben de karıştırıyorum kiminle yarışıyorum VİDEO

"SEVGİ KAZANACAK"

İstanbul'da her şeyden önce sevginin kazanacağını dile getiren Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Her yerde söylüyorum: Sevgi kazanacak, sevgi. Çocuklar, gençler ve kadınlar için çalışacağız. Bu şehrin insanlarına hizmet etmeye geliyoruz. Hazır mısınız 23'üne. Esas anket, Pazar günü, sandıkta. Rehavet yok. Çalışacağız, herkes sandığa gelecek, sandıkta görev alacağız, herkes oy kullanacak. Tatilde olanları arayın, gelsinler. Özledim onları. Silivri'yi de Şile ve Çatalca gibi İstanbul'un göz bebeği yapacağız. Tarımı, turizmi destekleyeceğiz. Her yerde olduğu gibi çocukları, gençleri, kadınları destekleyeceğiz. Bu şehri adaletle yöneteceğiz. Bir avuç insana değil, 16 milyon insana hizmet edeceğiz. Silivri'nin belediye başkanıyla da dört dörtlük çalışacağız. Biz, bu şehre ve insanlarına hizmete geliyoruz"

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