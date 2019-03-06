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İmamoğlu: En iyi hizmeti Kasımpaşa'ya yapacağız

'Kasımpaşa Cumhurbaşkanı'nın aşkı' hatırlatması yapılan Ekrem İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının mahallesi olması bizim için çok özel; hizmet ederken en ilgili, en itinalı yerlerden biri olacak" dedi

DHA | 06.03.2019 - 16:01..
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İmamoğlu: En iyi hizmeti Kasımpaşa'ya yapacağız

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saatlerinde Beyoğlu'na gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve beraberindeki çok sayıda partili karşıladı.

Seçim otobüsü ile bir süre Kasımpaşa'da vatandaşları selamlayan İmamoğlu, daha sonra Kızılay Meydanı'nda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İmamoğlu: En iyi hizmeti Kasımpaşa'ya yapacağız

"DAHA ÇOK HİZMET EDECEĞİZ"

Esnaf ziyaretinin bir bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaydı, 'Aşkım Kasımpaşa' dedi, mahallesinin olduğunu belirtti. 1 gün sonra da siz buradasınız, nasıl geçiyor ziyaretler?" sorusuna şu yanıtı verdi:

İmamoğlu: En iyi hizmeti Kasımpaşa'ya yapacağız

"Beyoğlu bizim de önemsediğimiz bir ilçe. Bir kere buradan aday olan Alper Taş başkanımıza çok güveniyoruz. Güzel bir seçim olacak ve güzel bir hizmet dönemi olacak. Buradaki halkı hisseden ve sorunlarını çözen anlayışla bir 5 yıl yaşayacağız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın mahallesi olması bizim için şöyle özel; hizmet ederken en ilgili, en itinalı yerlerden biri olacak. Daha çok hizmet edeceğiz. Onun mahallesinin olduğu yerde, buradaki insanların bizim ilgimizden mutlu olması temennimiz. Kendisinin de mutlu olması temennimiz.

İmamoğlu: En iyi hizmeti Kasımpaşa'ya yapacağız VİDEO

"MUTLU OLMASINI İSTERİM"

Zira en başta ziyaretimde demiştim. 5 yıl sonunda ben herkesin oyuna talibim, kendisinin de mutlu olmasını isterim, demiştim. Bugün de aynı bakış açısıyla devam ediyoruz. Bakışımız bu. Beyoğlu özel bir yer. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mahallesinin olmasından ötürü de itinalı bir şekilde burada hizmetimizi sürdüreceğiz."

İmamoğlu: En iyi hizmeti Kasımpaşa'ya yapacağız

İmamoğlu: En iyi hizmeti Kasımpaşa'ya yapacağız

İmamoğlu: En iyi hizmeti Kasımpaşa'ya yapacağız

İmamoğlu: En iyi hizmeti Kasımpaşa'ya yapacağız

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