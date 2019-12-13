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İmamoğlu, Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerine yanıt verdi

Oturmak için belediye başkanı seçilmediğini dile getiren İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul konusundaki kararlılığını bir kez daha tekrar etti.

DHA | 13.12.2019 - 14:55..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak "Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz.' Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, 2020 bütçesinin onaylandığı Meclis toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EN İYİSİNİ 16 MİLYON BİLİR"

Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Ekrem İmamoğlu, "Ben, burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim. Ben toplumun menfaatlerini ve haklarını korumak için belediye başkanı seçildim. ‘Sen otur işine bak’ cümlesinin bir başka açılımı, ‘En iyisini ben bilirim’ demektir. Bence en iyisini 16 milyon bilir. Ben, bu anlamda süreci sonuna kadar takip edeceğim" şeklinde konuştu.

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