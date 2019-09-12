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Halk Ekmek zammı Ekrem İmamoğlu'na soruldu

Normal ekmeğe şimdilik bir zammın söz konusu olmadığını belirten İmamoğlu, diğer ürünlerle ilgili olarak, "Fiyat düzenlemesi var" dedi.

AA | 12.09.2019 - 15:30..
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Halk Ekmek zammı Ekrem İmamoğlu'na soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zamların arasına bugün, bir yenisi daha eklendi.

Taksi, minibüs, dolmuş ve Hamidiye Su'ya gelen zamlardan sonra Halk Ekmek'te de fiyatlar yüzde 40'a varan oranlarla zamlandı.

"FİYAT DÜZENLEMESİ VAR"

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Fiyat düzenlemesi var." dedi.

NORMAL EKMEĞE DE ZAM SİNYALİ

İmamoğlu, kendilerinin hizmet etmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti: ''Özellikle francala ekmek gibi yoğun tüketilen kalemlerde zam yapılmaması konusunda karar vermiştik. Ama diğer bazı özel ürünlere ya da birtakım özel çalışılan ürünlere de 'zam yapılabilir' diye bir karar verilmişti. O uygulamaya geçecekti bugünlerde. Listeyi istedim kendilerinden. Ama dediğim gibi normal ekmekle ilgili zammımız şimdilik yok.''

Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek zammı açıklaması ViDEO

Halk Ekmek zammı Ekrem İmamoğlu'na soruldu

İstanbul Halk Ekmek'e zam geldi haberi

Halk Ekmek zammı Ekrem İmamoğlu'na soruldu



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