İBB adayı Ekrem İmamoğlu Maltepe'de kalabalık bir meydana konuşurken, Kemal Kılıçdaroğlu istediği kalabalığı toplayamadı.

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu seçim çalışmasında

2

Udinese, Dorukhan için 9 milyon euro önerdi

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz için Udinese'den 9 milyon euroluk teklif geldi. Başkan Fikret Orman 15 milyon euro istedi.