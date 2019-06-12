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İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu seçim çalışmasında

İBB adayı Ekrem İmamoğlu Maltepe'de kalabalık bir meydana konuşurken, Kemal Kılıçdaroğlu istediği kalabalığı toplayamadı.

AA & Ensonhaber | 12.06.2019 - 17:27..
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İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu seçim çalışmasında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için sahaya indi.

İstanbul Kağıthane'de vatandaşlara hitap eden CHP Lideri, 23 Haziran'da seçimi yeniden kazanmak için vatandaşlardan oy istedi.

İKİ FARKLI MEYDAN

Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu meydanda istenilen kalabalık sayısına ulaşılamadığı objektiflere yansıdı.

Aynı saatlerde Ekrem İmamoğlu da Maltepe'deydi.

İlçenin merkezinde partililere seslenen İBB adayı İmamoğlu'nun karşısında dolu bir meydan vardı.

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu seçim çalışmasında

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu seçim çalışmasında

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