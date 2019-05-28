İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

İstanbul, 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor.

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, çalışmalarına hız verdi.

Bu süreçte en çok tartışılan konulardan biri, 31 Mart gecesi yaşananlar oldu.

Binali Yıldırım, o gece farkın 29 binlerden 13 binlere nasıl düştüğünü sorguladı.

Bu soruya bizzat Ekrem İmamoğlu, cevap verdi.

"FARK 29 BİN 500'DEN 13 BİNLERE İNDİ"

AK Parti'nin adayı Yıldırım, "Birbirine çok yakın iki sonuç var. İlk açıklanan fark 29 bin 504. İşin içine girip baktık ki neler olmuş neler. Bizim oyumuz başka partiye yazılmış. Seçim sonuç tutanağını iki tane düzenlemişler, diğerinde kaydırmışlar. Her nedense bizim oyları başka yerlere yazmışlar. Hadi buna hata diyelim. İptale atılan oylar var, kısıtlıların, vefat etmişlerin adına oy kullanılması var. Biz bunlar üzerine sayımların yeniden yapılmasını istedik. Oyların yüzde 10'unu ancak saydırabildik. Fark, 29 bin 500'den 13 binlere indi. 850 binde 16 bin oy geri geldiyse geriye kalan 7 buçuk milyon oy sayılsaydı sonuç ne olurdu? Biz hiçbir zaman seçimin iptalini istemedik. Aramızda binde 1,5 oy farkı var. İptal oylar sayıldığında bir tane bize bir tane ona gitmesi lazımdı. Ama oylar sayılınca bize çıkıyor ona çıkmıyor. Niye bu çalınma işinden alınıyorlar bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BASİT ÖRNEK VERECEĞİM.."

Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ın sözlerine bu ifadelerle yanıt verdi:

"Çok basit örnek vereceğim. 31 Mart gecesi 3 bin 870 oyla kazandık, elimizdeki sağlam verilere göre diyen bir aday var. Çıktı açıklama yaptı. Partililerine kendisini alkışlattı. Biz hep temkinli davrandık. 1 Nisan günü ilerleyen saatlerinde bir tahminde bulundum, bazı hatalar, eksiklikler var. 17-18 bin oyla kazanacağımızı düşünüyorduk. 24 saat içinde, 13.00 civarında naklen yayın yaptım. Herhalde rekordur. Hakkını arama konusunda bu kadar naklen yayın olmamıştır.





FARKIN KAPANMAYACAĞINI BEYAN ETTİM

Farkın kapanmayacağını beyan ettim. Saat 04.40 itibarıyla 1 Nisan'da AK Parti il başkanlığında kazandıklarını ilan ettikleri o 3 bin 870 sayıyı beyan ettiler. Saat 10.00 itibarıyla YSK Başkanı Sadi Güven, 27 bin 899 gibi bir rakam açıkladı. Maddi hataları düzeltiyoruz diye biz açıklama yapmışız. Lehimize, AK Parti lehimen bu düzeltmeler yapıldıktan sonra aradaki fark 21 bin civarına indi. Burada bizim de rakibimizin de oyu arttı. Bağcılar'da 230 oy aldığımız sandıkta sıfır girilmiş. Tüm sandıkların sürecine gelmeden önce geçersiz oylar sayılması karar verildi. Burada da oy farkı oluştu. 6 ilçenin tamamının sayımı da yapıldı. Bir de dediler ki, sandıklara sondaj yapacağız, 59 sandık. Burada da bizim lehimize 13 oy çıktı. Baktılar ki gerekli farklılık olmuyor. YSK ret kararı verdi."