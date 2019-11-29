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İmamoğlu: Kanal İstanbul bu şehre ihanettir

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un şehre ihanet olduğunu ve bu işin sonunun referanduma kadar gidebileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 20:32..
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İmamoğlu: Kanal İstanbul bu şehre ihanettir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve eski Trabzonsporlu futbolcu Özkan Sümer'in kendisini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İHANETTİR"

'Kanal İstanbul' projesi ile ilgili soru üzerine Başkan İmamoğlu, "Kanal İstanbul bu şehre 100 kere ihanettir. Birazcık bilimden ve şehircilikten anlayan herkesin vicdanını sızlatacak; bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Kanal İstanbul bu şehre ihanettir İZLE

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