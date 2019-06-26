Tekrar eden İBB Başkanı seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları da tartışmaların odağında yer aldı.

İBB ÇALIŞANLARINDAN İMAMOĞLU'NA KARŞI KAMPANYA

Başkan seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, kampanya sürecinde İBB'deki israfı anlatmıştı. İmamoğlu'nun bu sözlerine karşı Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan İBB çalışanları CHP adayının algı operasyonu yaptığını açıklamışlardı.

"EKMEĞİNİN PEŞİNDE KOŞAN HERKESİN BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Dün akşam Ekrem İmamoğlu'yla bu konuyu konuşan Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından şunları paylaştı: "Az önce İBB Başkanı @ekrem_imamoglu ile konuştum. Seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personeli sordum, şöyle cevap verdi: "Benim hiçkimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul'a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum. Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var.”

İmamoğlu, kendine karşı bildiri okuyanları kovmayacak VİDEO

EKREM İMAMOĞLU'NU SOSYAL MEDYADAN SİLMİŞLERDİ

YSK'nın 31 Mart'taki İBB Başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin ardından İBB sosyal medya hesaplarından Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımları silinmişti, İmamoğlu'nun hesabı takipten çıkarılmıştı.

SAADET ADAYININ OĞLU DA İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Öte yandan Saadet Partisi adayı Nejdet Gökçınar'ın Borsa İstanbul'da çalışan oğlu da bu süreçte işten çıkarılmıştı. Gökçınar'ın ekibi konuyla ilgili; "Son zamanlarda Saadet Partisi mensuplarına çeşitli kurumlarda uygulanan MOBİNG ve işten çıkarma aralıksız devam ediyor. Son olarak Saadet Partisi İBB adayı Necdet Gökçınar’ın Borsa İstanbul da uzman yardımcısı olarak çalışan oğlunun işine askerlik görevinden döndüğü 24 Nisan 2019 tarihi itibariyle son verilmiştir. Alınan bu kararın siyasi olduğu aşikardır. Bu ve buna benzer kararların hiçbiri Saadet Partilileri inandıkları yoldan geri çeviremeyecektir." açıklamasını yapmıştı.



