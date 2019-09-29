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İmamoğlu nikahı kıydı, Kılıçdaroğlu şahit oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikah şahidi oldu.

AA | 29.09.2019 - 16:28..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen nikah törenine katıldı.

KILIÇDAROĞLU, KARAMOLLAOĞLU VE SANCAR ŞAHİT OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahın şahitliklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP Milletvekili Mithat Sancar ve Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli yaptı.

İmamoğlu nikahı kıydı, Kılıçdaroğlu şahit oldu ViDEO

İmamoğlu nikahı kıydı, Kılıçdaroğlu şahit oldu

İmamoğlu nikahı kıydı, Kılıçdaroğlu şahit oldu

İmamoğlu nikahı kıydı, Kılıçdaroğlu şahit oldu

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