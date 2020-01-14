taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8886
Euro
6.5557
Altın
1543.42
Borsa
120968.55
Gram Altın
292.546
Bitcoin
49901.15

İmamoğlu: O kitabın satışını sitemizden iptal ettik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK'lı Sakine Cansız'ın kitabının siteden satışının iptal edildiğini açıkladı.

DHA | 14.01.2020 - 14:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyeleri gezileri kapsamında, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette ev sahibi Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İmamoğlu ve belediyenin üst yönetimine ilçenin sorunlarıyla ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından İmamoğlu ve Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Sultanbeyli Gölet Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu: O kitabın satışını sitemizden iptal ettik

"O KİTABIN SATIŞINI SİTEMİZDE İPTAL ETTİK"

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, terör suçlarından tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Paris'te öldürülen PKK'lı Sakine Cansız'ın kitaplarının İstanbul Kitapçısı'nda satılmasına yönelik tepkileri hatırlatarak, bu konuda bir girişimlerinin olup olmadığını sorması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Demirtaş'a ait kitap her yerde satılıyor. Devletin kurumları da buna dahil. Başka kitapçılarda da var. Olabilir de. Olmalıdır da. Kaldı ki bir kitabın yasak olup olmadığına karar verecek olan, bu ülkenin mahkemeleri, savcılıkları. Diğer kitapla ilgili olarak, 5 yıldır satışta olan bir kitap. Yeni değil. Ama gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını sitemizden iptal ettik. Ama bu konu üzerinden bir hamaset oluşturarak, yine bir düşmanlık kurgusu üzerine önce sosyal medyadan başlatıp sonra başka iletişim araçlarına taşıyarak, yani bir nevi böyle toplumu infiale getirmek. Bunlar hoş şeyler değil."

İmamoğlu: O kitabın satışını sitemizden iptal ettik

İlginizi Çekebilir
Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin dış politikasını eleştirdi
Türkiye'nin Libya konusunda yanlış adımlar attığını savunan CHP Lideri, "Hafter'i neden düşman ilan ettik?" diye sordu.
Jet Fadıl, HDP'nin binasını yaptıramadı
Jet Fadıl olarak tanınan Fadıl Akgündüz, kendi imkanlarıyla yaptıracağını belirttiği Siirt Belediyesi hizmet binasının kalan 5.5 milyon lira borcunu ödemedi, firma belediyeye icra takibi başlattı.
Şehit güvenlik korucusu Kürtçe ağıtlarla uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu, memleketi Şırnak'ta Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.
Şehit kızının sözleri AK Parti Grubu'ndakileri duygulandırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda şehit kızı Gülay Demir'i kürsüye davet etti. Demir'in, "Zalimler için yaşasın cehennem" ile biten sözleri ayakta alkışlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlık gıdada sahtecilik yapan markaları ifşa etti

Bakanlık gıdada sahtecilik yapan markaları ifşa etti

286
Erdoğan, AB'nin ikiyüzlülüğünü Michel'in yüzüne söyledi

Erdoğan, AB'nin ikiyüzlülüğünü Michel'in yüzüne söyledi

72
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

207
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

116
Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

111
Hafter anlaşmayı imzalamadı

Hafter anlaşmayı imzalamadı

210
Hakan Şükür Uber şoförü oldu

Hakan Şükür Uber şoförü oldu

244
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir