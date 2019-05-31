İmamoğlu yakınlarıyla çalışmayacağının sözünü verdi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Güngören'de devam etti. Haznedar Meydanı'nda seçmenle bir araya gelen CHP'li aday, "İstanbul"u 16 milyon kişiyle yöneteceğim" dedi.

"16 MİLYON İNSANIMLA ÇALIŞACAĞIM"

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada AK Parti'ye yönelik eleştirlerde bulunarak adaletli bir şekilde istihdam ve çalışma ortamı sağlanacağını belirtti.

CHP'li aday "1-2 gün önce bir konuşma yaptı rakibimiz. Dedi ki 'Türkiye'de siyasi kadro yok. Sadece bizde kadro var.' Onlarda nasıl bir kadro varsa, aynı isimler dolaşıp duruyor. Bir bakıyorsunuz belediye başkanı, yetmedi orada aday. Aynı şeyi kendi de yaşıyor. Zannediyor ki, sadece kadro onların partilerinde var. Niye biliyor musunuz? Halktan uzaklaştılar. Ben de diyorum ki, onlara söylüyorum: Bizim İstanbul'da tam 16 milyon kadromuz var. Bu ülkenin ve şehrin pırıl pırıl gençleri var, yetişmiş insanları, akademisyenleri var. Ben, bu şehrin insanlarına her yerde, her ortamda şans vereceğim, önlerini açacağım. Gençlerle, kadınlarla, bu şehrin insanlarıyla çalışacağım. Size söz veriyorum, kardeşimle, damadımla, kızımla, oğlumla çalışmayacağım. Onlar işine baksın. Ben, 16 milyon insanımla çalışacağım." ifadelerini kullandı.



