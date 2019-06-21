İmamoğlu: Son dönemde atılan taklaları görüyorsunuz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, amatör spor kulüpleri temsilcileri ile bir araya geldi.

48 saat sonra sandık başına gidileceğini hatırlatan İmamoğlu, "Özellikle son dönemde atılan taklaları hepiniz görüyorsunuz." dedi.

"TAKLANIN ŞEKLİ BİLE DEĞİŞİK"

İmamoğlu, "Taklanın şekli bile değişik. Sporcular iyi anlar. Ben, bu asimetrik ötesi taklaların biçimlerini hayatımda hiç görmedim. Ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını, ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Hangi konuya müdahale edeceklerini şaşırdılar. Bir yerel seçim yaşanıyor değil mi? Sözüm ona, onlara göre hukuka uygun bir yerel seçim. O zaman yerel seçim konuşun. Konuşmadıkları konu kalmadı." ifadelerini kullandı.